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Ozan Tufanlı Hull City, Erol Bulut'u üzdü! Fark...

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#Futbol#Championship#Hull City
Ozan Tufanlı Hull City, Erol Bulutu üzdü Fark...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 20:35

İngiltere Championship'nin 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Ozan Tufanlı Hull City, Erol Bulut'un yönettiği Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti.

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Championship'nin 22. Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City, Erol Bulut'un Cardiff City'sini 3-0'lık skorla yendi.

Hull City'nin galibiyet gollerini 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Hull City, beşinci sıraya yükseldi. Ligde 30 puanda kalan Cardiff City ise 12. sırada yer aldı. 

Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Ozan Tufan, Championship'te bu sezon çıktığı 14. maçta 6. golünü attı.

Hull City, Championship'te gelecek hafta Bristol City'ye konuk olacak. Cardiff City ise Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşılaşacak.

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#Futbol#Championship#Hull City

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