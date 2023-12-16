Ozan Tufanlı Hull City, Erol Bulut'u üzdü! Fark...

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Championship'nin 22. Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City, Erol Bulut'un Cardiff City'sini 3-0'lık skorla yendi.

Hull City'nin galibiyet gollerini 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Hull City, beşinci sıraya yükseldi. Ligde 30 puanda kalan Cardiff City ise 12. sırada yer aldı.

Bu karşılaşmayı da boş geçmeyen Ozan Tufan, Championship'te bu sezon çıktığı 14. maçta 6. golünü attı.

Hull City, Championship'te gelecek hafta Bristol City'ye konuk olacak. Cardiff City ise Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşılaşacak.