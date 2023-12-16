×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bournemouth-Luton Town maçında korkutan an! Oyuncu bir anda yere yığıldı, maç durdu

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Premier Lig#Tom Lockyer
Bournemouth-Luton Town maçında korkutan an Oyuncu bir anda yere yığıldı, maç durdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 19:41

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'a konuk olan Luton Town'da kaptan Tom Lockyer aniden yere yığılırken karşılaşma durduruldu.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth-Luton Town karşı karşıya gelirken Luton Town kaptanı Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle maç durdu.

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir an yaşandı.

Müsabaka 1-1 devam ederken Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. 

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesinin ardından 29 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Bournemouth kulüp doktoru yaptığı açıklamada, Tom Lockyer'in bilincinin yerine geldiğini ve söylenenlere tepki verdiğini bildirdi.

Bournemouth-Luton Town maçı, Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haberin Devamı

Bournemouth-Luton Town maçında korkutan an Oyuncu bir anda yere yığıldı, maç durdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Premier Lig#Tom Lockyer

BAKMADAN GEÇME!