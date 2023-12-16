Bournemouth-Luton Town maçında korkutan an! Oyuncu bir anda yere yığıldı, maç durdu

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth-Luton Town karşı karşıya gelirken Luton Town kaptanı Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle maç durdu.

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir an yaşandı.

Müsabaka 1-1 devam ederken Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı.

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesinin ardından 29 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Bournemouth kulüp doktoru yaptığı açıklamada, Tom Lockyer'in bilincinin yerine geldiğini ve söylenenlere tepki verdiğini bildirdi.

Bournemouth-Luton Town maçı, Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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