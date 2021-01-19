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Futbol
İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Ozan Tufan için özel kutlama! 150. maçın anısına...

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Ozan Tufan için özel kutlama! 150. maçın anısına...
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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, BB Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.

Erzurumspor maçında 150. Kez sarı-lacivertli formayı giyen Ozan Tufan için MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Dirktör Erol Bulut ve tüm takımın katılımı ile kutlama yapıldı.

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Kutlamada Ozan Tufan'a 150 numaralı forma hediye edildi.

 

Ozan Tufan için özel kutlama 150. maçın anısına...

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