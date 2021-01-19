Fenerbahçe'de İsmail Yüksek performansıyla alkış aldı! Ozan Tufan cezalı duruma düşünce...

Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de birçok futbolsundan katkı almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a kiralanan Yüksek, ara transfer döneminde geri çağrıldı ve dün Fenerbahçe formasıyla ilki yaşadı.

Ankaragücü mücadelesinin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti. İsmail, topla olan becerisiyle dikkat çekerken orta sahada güven veren bir görüntü çizdi.

OZAN TUFAN CEZALI! İSMAİL YÜKSEK OYNAR MI?

Sarı lacivertli ekipte Ozan Tufan'ın cezalı duruma düşmesi ve Mert Hakan'ın cezası Sivasspor maçı öncesi teknik heyeti düşündürürken İsmail Yüksek bu bölge için bir alternatif olabileceğinin sinyallerini verdi.

İsmail Yüksek sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da büyük destek aldı

İsmail Yüksek'in eski antrenörü Ömer Faruk Uzuner, genç oyuncuyu böyle anlatıyor:

"İsmail fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega'ya benzetiyorum hep. Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor."

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