Oscar Scarione'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sözleri, Icardi iddiası: Arjantin Milli Takımı'nda oynar

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FC St. Gallen formasıyla İsviçre Ligi’nde gol kralı olarak Kasımpaşa’ya transfer olan ve böylece Türkiye kariyerine adım atan 38 yaşındaki eski futbolcu Óscar Scarione, İstanbul ekibinde 97 maça çıktı. Kasımpaşa’da 41 gol ve 11 asistle oynayan Scarione, özellikle 4 büyüklere karşı oynadığı maçlarda attığı gollerle çok konuşuldu. Kasımpaşa’ya transfer süreci başta olmak üzere Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk çekişmesine değinen eski yıldız, son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan vatandaşı golcü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili düşüncelerini de anlattı.

“İSVİÇRE LİGİ’NDE GOL KRALI OLDUKTAN SONRA KASIMPAŞA’YA GELDİM”

2012-2013 sezonunda İsviçre Ligi’nde FC St. Gallen formasıyla 36 maçta 21 gol ve 9 asistle gol kralı olduğu başarılı dönemiyle ilgili konuşan Óscar Scarione, “St Gallen'deki o sezonum tam anlamıyla mükemmeldi. İsviçre Ligi’ni 3. sırada bitirdik ve performansım gerçekten çok iyiydi. İyi bir takımımız vardı ve bana gol krallığı yolunda çok yardımcı oldular. O sezondan sonra DC United, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan teklifler aldım. Bu 3 kulüp St Gallen'le daha 1 yıllık sözleşmem olmasına rağmen beni kesin olarak transfer etmeye karar verdi. O zamanlar Kayserispor'da Pablo Mouche adında bir arkadaşım vardı. Bu yüzden Kayserispor’a gitmeye daha yakındım ama sonunda beni Kasımpaşa'ya gitmeye ikna eden menajerim oldu ve bu aldığım en iyi karardı.” dedi.

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“RIZA ÇALIMBAY, MESLEĞİNE TUTKUYLA BAĞLIYDI AMA SHOTA ARVELADZE…”

Kasımpaşa’da 3 yıl forma giyen, orada teknik direktörler Shota Arveladze ve Rıza Çalımbay’la çalışan Scarione, o dönemle ilgili şöyle devam etti: “Kasımpaşa'daki performansım çoğunlukla ilk yıl iyiydi. Harika oyunculardan oluşan harika bir takımımız vardı. Shota Arveladze şimdiye kadar sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi. Bize futbolu tam anlamıyla oynattı. Ne yazık ki bizimle daha fazla zaman geçiremedi. O yıllarla ilgili gerçekten güzel anılarım var. Dediğim gibi Shota, sahip olduğum en iyi antrenörlerden biriydi. Ondan ve tecrübelerinden çok şey öğrendim. Shota'dan sonra takımın başına Rıza Çalımbay geldi ve onun farklı bir tarzı vardı diyebilirim. Rıza Hoca da çok deneyimli bir antrenördü ve mesleğine tutkuyla bağlıydı. Çok doğru ve gerçekten iyi bir insandı. Onunla çalışmak benim için bir zevkti.”

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“FENERBAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMEK HARİKA OLURDU”

Kasımpaşa formasıyla 41 gol ve 11 asistle oynadıktan sonra isminin Süper Lig devleriyle anılmasıyla ilgili de konuşan eski futbolcu, o dönemki transfer iddialarına da cevap vererek, “Kasımpaşa'dan ayrıldığımda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyordu ama maalesef olmadı. Belki de bu konuda yardımcı olacak iyi bir Türk menajerim olmadığı içindir, bilemiyorum. Bu takımlarda forma giymek harika olurdu. Resmi bir teklif gelmedi ama menajerlik şirketimden transferle ilgili bazı bilgiler aldım. Ama neyin doğru olduğunu asla bilemezsiniz. Bir süre bekledim ama sonra İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

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“SÜPER LİG’DE MÜCADELE RUHU ÜZERİNE KURULU BİR ZİHNİYET VAR”

Süper Lig’e gelmeden önce Arjantin, Kolombiya ve İsviçre gibi atmosferi yüksek liglerde forma giydiğini söyleyen eski yıldız, Süper Lig’i bu liglerle kıyaslayarak, “Türkiye’de futbola karşı büyük bir tutku var. Bu ligde her zaman rekabet ve mücadele ruhu üzerine kurulu bir zihniyet var. Genel olarak taraftarların desteği inanılmaz. Süper Lig’deki taraftarlar, tabii ki her maçta çok canlı bir atmosfer yaratıyorlar. Türkiye'de taraftarların tutkusu inanılmaz. Atmosfer benzersizdir. Orada oynarken sadece İstanbul’daki büyük takımların ya da Trabzonspor’un atmosferinden etkilenmedim. Aynı zamanda Göztepe, Bursaspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor’un da atmosferi beni çok etkiledi.” diye konuştu.

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“GALATASARAY’I SAHASINDA 4-0 YENDİĞİMİZ MAÇ VE ATTIĞIM GOLLER İNANILMAZDI”

4 büyüklere karşı attığı gollere de değinen Oscar Scarione, bunlar arasındaki unutamadığı maçların da olduğunu söyleyerek, “Süper Lig’deki en iyi takımlara karşı gol atmak, her oyuncunun hayalidir. Büyük maçlara zaten ekstra bir motivasyonla gidiyorsunuz. Maçtaki atmosfer ve rakip olarak oynayacağınız oyuncular, her şey çok özel. Galatasaray'a karşı attığım goller ve onları kendi stadyumlarında 4-0 yendiğimiz maç da bence inanılmazdı.” dedi.

“GÖZTEPE, KESİNLİKLE SÜPER LİG’E AİT BİR TAKIM”

TFF 1.Lig’de 49 puanla 2.sırada bulunan ve Süper Lig’e yükselme yolunda avantajlı konumda bulunan eski takımı Göztepe’ye değinen Arjantinli eski futbolcu, “Onlar adına çok mutluyum. Göztepe, kesinlikle Süper Lig'e ait bir takım. Orada iyi bir performans sergileyememiş olsam da şehir ve orada tanıştığım insanlar hakkında çok iyi hislerim var. Harika bir hava var. İzmir, her zaman kalbimde olacak.” ifadelerini kullandı.

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“MAURO ICARDİ, ŞU ANDA BİLE ARJANTİN MİLLİ TAKIMI’NA GİTMEYİ HAK EDİYOR”

Galatasaray formasıyla son maçlarda etkisiz bir görüntü çizen ve performansı eleştirilen vatandaşı golcü futbolcu Mauro Icardi’ye yöneltilen tepkilerle ilgili konuşan Oscar Scarione, “Mauro Icardi, harika bir oyuncu. Onun hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Sahada neler yapabileceğini gösteriyor. Bence şu anda bile milli takımımıza gitmeyi hak ediyor. Icardi, şu anda Arjantin'in en iyi forvetlerinden biri. Hepimizin kötü dönemleri oluyor, bu yüzden Icardi’ye yöneltilen bu eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Ama yine de böyle eleştiriler olacak çünkü o üst düzey bir oyuncu. Eleştiri de futbolun bir parçasıdır.” diye konuştu.

“ICARDİ’NİN HARİKA PERFORMANSIYLA GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK”

Son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına da değinen Arjantinli maestro, şunları kaydetti: “Süper Lig’i elimden geldiğince takip ediyorum. Şu anda kimin şampiyon olacağını tahmin etmek zor çünkü iki takım da gerçekten çok güçlü ve her şey açık. Şampiyonluk yarışının sonuna kadar başa baş gideceğini söyleyebilirim ama sonunda arkadaşım Mauro Icardi’nin harika performansıyla Galatasaray şampiyon olacak.”