Beşiktaş - Galatasaray derbisine scout akını! Semih Kılıçsoy için ilk transfer teklifi...

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı derbi, Avrupa'nın dev kulüplerinin yakın takibindeydi.

Birçok Avrupa devinin scout ekipleri, derbiyi Tüpraş Stadyumu'ndan izledi. Derbide yakından takip edilen isim ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu.

Bu sezon yıldızı parlayan 18 yaşındaki futbolcu, çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 2 asist yapınca Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

MANCHESTER CITY, ARSENAL, JUVENTUS...

Geleceği çok parlak olan ve dev kulüplerin radarına giren Semih için derbiye gözlemci yağdı. Fanatik'te yer alan habere göre Semih’i, İngiltere Premier Lig’den Manchester City ve Arsenal, İspanya’dan Atletico Madrid, Almanya’dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya’dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti. Semih Kılıçsoy’u izleyen scoutlar, raporlarını kulüplerine sunacaklar ve sezon sonuna kadar görevlerine devam edecekler.

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İLK TEKLİF DORTMUND'DAN!

Haberde Semih Kılıçsoy için somut ilk adımı Borussia Dortmund'un atacağı belirtildi. Alman devinin yakın zamanda 18 yaşındaki yıldız için Siyah-beyazlı kulüple iletişime geçeceği kaydedildi.