Osayi-Samuel: Taraftarlarımız inanılmazdı, bize ekstra gücü sağladılar

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Osayi-Samuel, "Maçtan önce yaptığım basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi, biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Son maçlarda iyi performans sergiliyorduk. Bunun da bilincindeydik. Bizim için bu maç, aynı performansı göstermemiz gereken bir diğer maçtı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün takım arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir günd"ü diye konuştu.



HER ZAMAN SON BÖLGEDE FİNAL PASINI EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM



Sağ bek oynadığı için oyun içerisinde daha dikkatli bir şekilde davranması gerektiğini belirten Osayi-Samuel, "Hocamız benden özelliklerimi çekinmeden göstermemi istiyor. Dolayısıyla pozisyonum sağ bek olsa da benim için farklı bir durum değil. Bugün Kereme karşı oynadım, kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir mücadele oldu. Her zaman son bölgede final pasını en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bugün de şanslıyım ki bu şekilde oldu. Hem benim hem de takım için iyi bir gündü" ifadelerini kullandı.



KEYİF ALIYORUM, BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BU



Sağ bek performansıyla ilgili olarak gelen bir soruya ise 24 yaşındaki oyuncu şöyle cevap verdi:



"Ben hala kendimi ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Genç yaşlardan itibaren oynadığım stil bu. Farklı pozisyonlarda oynamak da her zaman güzel. Hocamız benim oradaki performansımdan memnun ki beni sağ bek olarak oynatıyor. Ben de bu durumdan şikayetçi olamam. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlayabilmek. Keyif alıyorum, benim için en önemli şey bu."



İLK GELDİĞİM ANDAN İTİBAREN YENİ VE ÇILGIN ŞEYLERLE KARŞILAŞIYORUM



Fenerbahçe taraftarının bugün aldıkları galibiyette önemli bir etkisi olduğunun altını çizen Osayi-Samuel, "Evimizde oynadığımız her maç, benim hafızamda daha fazla iz bırakıyor. Oynadığımız her maçta daha gürültülü bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyoruz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. İlk geldiğim andan itibaren yeni ve çılgın şeylerle karşılaşıyorum. Bugün de taraftarın önemli bir etkisi oldu. Maç sonunda da herkes çok mutluydu. Bizim amacımız da bu. Bunun için savaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan tecrübeli oyuncu, kendisini takip eden takımların olmasıyla ilgili olarak gelen bir soruya ise, "Bu durum beni hiç etkilemiyor. Ben işime, Fenerbahçeye odaklandım. Tek yaptığım şey bu. Amacımız, maçları kazanmak. Bu tarz dedikoduları düşünmüyorum, dinlemiyorum şeklinde cevap vererek" sözlerini noktaladı.