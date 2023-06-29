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Orkun Kökçü'den rekor imza! Arda Turan'ın ardından ikinci sırada yer aldı

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#Transfer#Orkun Kökçü#Benfica
Orkun Kökçüden rekor imza Arda Turanın ardından ikinci sırada yer aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Feyenoord’dan Benfica’ya transfer olan milli futbolcumuz yeni takımının formasını giydi. Hollanda’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra rekor bir ücretle Portekiz Süper Ligi’nin yolunu tutan Orkun Kökçü, Arda Turan’ın ardından bonservisine en fazla ücret ödenen ikinci Türk Milli Takımı futbolcusu oldu. Feyenoord ayrıca bir sonraki transferden pay da alacak.

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Feyenoord’la Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşayan, rekor bir bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Orkun Kökçü dün yeni kulübüne imzayı attı. Beş yıllık imzayı atan milli oyuncu yeni formasıyla poz verdi. Yeni kulübüyle yeni başarılara yelken açmak istediğini dile getiren milli futbolcu, dünkü imzayla birlikte Avrupa’da en yüksek ikinci bedelle transfer edilen Türk futbolcu oldu.

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Portekiz Ligi’nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve yıldız oyuncusu Enzo Fernandez’i 120 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye satan Benfica, Orkun için Feyenoord’a 25 milyon + 5 milyon Euro’luk bir ödeme yapacak. Bir dönem PSV’yi çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Roger Schmidt ile yeni bir döneme başlayacak olan Orkun Kökçü’nün serbest kalma bedeli ise 150 milyon Euro olarak belirlendi.

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Bir sonraki transferinde ise transfer tutarına göre değişecek oranda Feyenoord kulübüne pay verilecek. Orkun bu imza sonrası en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen ikinci Türk milli futbolcu oldu. Listenin ilk sırasında Atletico’dan Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Turan yer alıyor. Arda’dan sonra en pahalı ikinci isim olan Orkun’u 23,3 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu takip ediyor.

EN PAHALI TÜRK MiLLi FUTBOLCULAR

Arda Turan A.Madrid Barcelona 34 milyon Euro
Orkun Kökçü Feyenoord Benfica 25 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu Leverkusen Milan 23.3 milyon Euro
Cenk Tosun Beşiktaş Everton 22.5 milyon Euro
Çağlar Söyüncü Freiburg Leicester 21.1 milyon Euro

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#Transfer#Orkun Kökçü#Benfica

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