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Son dakika: Fenerbahçe, Mert Müldür'le anlaştı

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#Transfer#Fenerbahçe#Mert Müldür
Son dakika: Fenerbahçe, Mert Müldürle anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 22:10

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Mert Müldür'le her konuda anlaştığı öne sürüldü.

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Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha İsmail Kartal'ı oturttu.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, milli savunmacıyla anlaştı.

Beinsports'un haberine göre; Fenerbahçe, Mert Müldür ile her konuda anlaşma sağladı. 

Mert Müldür'le söz kesen sarı lacivertlilerin Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.

Defans hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki Mert Müldür'ün Sassuolo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Mert Müldür

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