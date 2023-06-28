Burak Yılmaz'ın göreve başlayacağı tarih belli oldu

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Futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.
Beinsports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olacak.
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yerini alacak.
2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kaptanlığına kadar yükseldi.
Beşiktaş kariyerinde 96 maça çıkan Yılmaz, 32 gol attı ve 12 asist yaptı.