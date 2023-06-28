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Burak Yılmaz'ın göreve başlayacağı tarih belli oldu

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#Futbol #Beşiktaş#Burak Yılmaz
Burak Yılmazın göreve başlayacağı tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 22:27

Türk futbolunun iz bırakan futbolcuları arasında yer alan Burak Yılmaz, yardımcı antrenör olarak sahalara dönüyor.

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Futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.

Beinsports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olacak.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yerini alacak.

2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kaptanlığına kadar yükseldi.

Beşiktaş kariyerinde 96 maça çıkan Yılmaz, 32 gol attı ve 12 asist yaptı.

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#Futbol#Beşiktaş#Burak Yılmaz

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