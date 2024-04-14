Ölü doğan anlaşma: Beşiktaş & Fernando Santos

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Hayır, ayrılığı getiren en önemli faktörler Fernando Santos'un iptidai oyun anlayışı ve gelecek adına umut vadeden bir gelişim kaydedememesiydi.

GALİBİYETİN YETMEDİĞİ CAMİALAR...

Galibiyetin tek başına bir anlam ifade etmediği, güzel oyunla taçlandırılmasının beklendiği modern futbol ortamında; eski kaideler ve bir turnuva hocası edasıyla kulüp takımını yönetmeye çalışması, bu birlikteliğin uzun ömürlü olmayacağının göstergesiydi.

AYRI DÜNYALAR...

14 yıl boyunca kulüp takımı çalıştırmamış, son Polonya macerası kötü sonuçlanmış, büyük takım taraftarlarının baskın ve güzel oyun beklentilerine karşılık veremeyecek bir anlayışa sahip bir teknik direktör...

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Evet, kariyerli çok bir hoca, Avrupa şampiyonu apoleti olan bir teknik direktör ama izleyene de oynayana da keyif vermeyen bir tarza sahip bir hoca.

RONALDO, BERNARDO SİLVA, BRUNO FERNANDES'LE FRENE BASAN BİR HOCA

Yönettiği takımlarda defansif sağlamlığı öne çıkaran, hücumsal varyasyonlarda temkinli olan, temponun yerine güvenliği, agresifliğin yerine sakinliği öne çıkaran, göze hoş gelen futbolun yerine sonuç odaklılığı tercih eden bir turnuva hocası Fernando Santos.

Fernando Santos; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ricardo Quaresma, Nani gibi hücum silahları olduğunda dahi hücumda ölçülü olan bir tarza sahip.

ÜRETKENLİK SORUNUNU ÇÖZEMEDİ

Beşiktaş'ta da farklı bir profil çizmezken performans olarak da beklenilenin gerisinde kaldı.

Temposuz, agresiflikten uzak, üretkenlik sorunu yaşayan, sonuca gitmekte zorlanan, aynı zamanda savunma zafiyetleri de yaşayan, izleyene de oynayana da keyif vermeyen bir oyun...

YAVAN OYUNA KÖTÜ SONUÇLAR DA EŞLİK ETTİ

Santos; 3 aylık süreçte gelişim kaydetmek şöyle dursun, takımı geriye götürdü, elindeki oyunculardan yeterli verimi alamadı, kendi yaptığı transferlerden bile yeterince yararlanamadı.

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Bu yavan oyuna son dönemdeki kötü sonuçlar da eşlik edince ayrılık yerinde bir karar oldu.