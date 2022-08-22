Oleksandr Usyk - Anthony Joshua maçında kazanan da kaybeden de 30 milyon sterlin aldı

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Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandry Usyk, unvan maçında Anthony Joshua’yı puanla yenerek, WBA, iBF, iBO ve WBO kemerlerini korumayı başardı. Ukraynalı Usyk ile Büyük Britanyalı Joshua arasındaki ilk maç, 21 Eylül 2021’de Tottenham Hotspur Stadı’nda düzenlenmiş, Joshua’yı puanla yenen Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi olmuştu.

ÜLKESi iÇiN SAVAŞMAYA GiTMiŞTi

Usyk-Joshua rekabetinin ikinci maçı, 23 Temmuz’da yapılacaktı ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Usyk’in ülkesini savunmak üzere cepheye gitmesi ve yayın haklarında oluşan anlaşmazlıklar sonrası dövüş 20 Ağustos tarihine ertelenmişti. Her iki boksörün 30’ar milyon sterlin aldığı Usky-Joshua maçı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapıldı. Puanla sonuçlanan karşılaşmada, hakemlerden ikisi Usyk lehine puan verirken (115-113 ve 116-112), diğeri oyunu Joshua’dan (115-113) yana kullandı.

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20’DE 20 YAPTI

Usyk böylelikle profesyonel kariyerindeki 20. maçını da kazanırken, Joshua ilk kez peş peşe iki karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

JOSHUA ÇILDIRDI!

Joshua, mağlup ilan edildiğinin açıklanmasından sonra adeta çılgına döndü ve Usyk’in elindeki dört kemerden ikisini alarak yere attı. Sakinleştikten sonra mikrofonu eline alıp bir konuşma yapan Joshua, “Bu adam, beni yendi, belki daha iyi olabilirdim ama her şeye rağmen ne kadar çok çalıştığımı herkesin gördüğüne eminim. Lütfen şampiyonumuza büyük bir alkış gönderelim” ifadelerini kullandı.

FURY’YE MEYDAN OKUDU

Oleksandr Usyk ise halen sahibi olmadığı tek kemer olan WBC’yi elinde tutan ve geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu açıklayan Tyson Fury’ye maç daveti yaptı.

5’iNi DE iSTiYOR

5 kemere de sahip olmak istediğini söyleyen Usyk, “Fury’nin emekli olmadığını biliyorum. Dövüşmek istediğine eminim. Eğer Fury benimle dövüşmezse, kimseyle dövüşmeyeceğim” dedi. Fury ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Usyk ile dövüşeceğini açıkladı.