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Okay Karacan: "Fenerbahçe'de Jorge Jesus 'Mahmut Hoca' gibi"

Güncelleme Tarihi:

#Hadi Ben Kaçtım#Okay Karacan#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 14:33

Okay Karacan, Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünde Süper Lig'in 11. haftasını değerlendirdi.

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Okay Karacan, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasından yansıyanları Spor Arena YouTube kanalında değerlendiriyor.

Sacha Boey'e çıkan kırmızı kart doğru mu? Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona mı eriyor? Jorge Jesus neyi farklı yapıyor? Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 88. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış
00:44 "Galatasaray, isyanında çok haklı"
03:08 "Hakemlerin yetenekleri sınırlı"
05:11 "Beşiktaş, hep aynı şekilde kaybediyor"
07:48 "Jesus, Fenerbahçe'ye futbol kültürü getirdi"
09:34 Valerien Ismael defteri kapanıyor mu?
11:41 "Mehmet Büyükekşi, iyi niyetli"
12:16 Genel değerlendirme
13:57 Kapanış

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#Hadi Ben Kaçtım#Okay Karacan#Fenerbahçe

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