Okay Karacan: "Fenerbahçe'de Jorge Jesus 'Mahmut Hoca' gibi"

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Okay Karacan, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasından yansıyanları Spor Arena YouTube kanalında değerlendiriyor.

Sacha Boey'e çıkan kırmızı kart doğru mu? Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona mı eriyor? Jorge Jesus neyi farklı yapıyor? Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 88. bölümünde.

Keyifli seyirler, yorumlarınızı bekliyoruz.

00:00 Açılış

00:44 "Galatasaray, isyanında çok haklı"

03:08 "Hakemlerin yetenekleri sınırlı"

05:11 "Beşiktaş, hep aynı şekilde kaybediyor"

07:48 "Jesus, Fenerbahçe'ye futbol kültürü getirdi"

09:34 Valerien Ismael defteri kapanıyor mu?

11:41 "Mehmet Büyükekşi, iyi niyetli"

12:16 Genel değerlendirme

13:57 Kapanış