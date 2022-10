Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırdı geçirdi! Basın toplantısında Jorge Jesus'a sürpriz soru...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci haftasında Rennes ile oynanacak müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINI GAZETECİLERLE BİRLİKTE TAKİP ETTİ

Basın toplantısında söze başlayan İrfan Can Kahveci, görüşlerini ifade ettikten sonra kendisine ayrılan sürenin sona gelmesiyle açıklamalarını noktaladı. Deneyimli oyuncu, basın toplantısının kalan bölümünü gazetecilerin yanında takip etti.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SORUSU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Basın toplantısının ilerleyen dakikalarında sürpriz bir şekilde söz isteyen İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'a gazeteci gibi soru yöneltti. Mikrofonu alan İrfan Can Kahveci, "FB TV'den İrfan Can Kahveci, Rennes karşısında rotasyona gitmeyi düşünüyor musunuz?" diyerek sorusunu sordu ve salondaki herkesi güldürdü.

Öğrencisinin beklenmedik hareketi karşısında şaşıran ve gülen Jorge Jesus, İrfan Can Kahveci'nin sorusuna, "Bu soru, oyuncularımın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu, aramızda konuştuğumuz bir şey değildi. İdmanlarda kiminle oynayacağımız belli oluyor. Dolayısıyla yine rotasyon olacağını biliyor." cevabını verdi.

İrfan Can Kahveci: BEN DE BİLMİYORUM, BİZ DE TAHMİN EDEMİYORUZ

Hocamız, bize büyük bir hoca olduğunu kanıtladı. Zaten buraya gelmeden önce de kanıtlamıştı. İnanılmaz iyi bir insan. Futbol kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan. Hocamız herkesi birlikte tutuyor. Herkes ona saygı gösteriyor. İyi günde ve kötü günde taraftarın arkamızda durması önemli. Zaten geçmişte bunu en iyi yapan taraftar, Fenerbahçe taraftarı.

Hocamız, benden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bu da benim performansımı arttırıyor. İnşallah böyle devam eder.Hocamızın şöyle bir lafı var; 'İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yapar.' Çok doğru. Rennes karşısında oynayıp oynamayacağımı ben de bilmiyorum, biz de tahmin edemiyoruz.

Jorge Jesus: GRUPTAN LİDER ÇIKACAK GÜCÜMÜZ VAR

Gruptaki en güçlü rakibiyle karşılaşacağız. Rennes, Fransa Ligi'nin iyi takımlarından biri. PSG'nin arkasından Fransa'da en çok gol atan takım konumundalar. Zor bir maç olacak. Kalitemizi ortaya koymalıyız. Kazanıp, lider çıkacak gücümüz var. Yarın oynanacak maç bir final değil, sadece lider belirlenecek. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Fenerbahçe, Avrupa'da final oynarsa o zaman benim için final olur. Rakibimiz Rennes de olsa, Başakşehir de olsa, sahaya aynı şekilde çıkıyoruz. Bizim bir fikrimiz var, bunu uyguluyoruz.