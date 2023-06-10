Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yanıt! 'Rekor kırmış bir Galatasaray var'

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kendim ile ilgili bir gün Galatasaray hocası olacağımı biliyordum ama doğru zamanda doğru insanlarla olmasını istiyordum. Dursun başkan ve Erden Timur ile çok fazla şeyimiz eşleşti. Bu takıma bir değişim gerekiyordu. Planlarımızı da hep büyük bir değişim üzerine kurduk

TORREIRA DOĞRU ZAMANDA GELDİ

Büyük takımların şampiyon olmak için yatırım yapması gerekiyor. Bu harcamalar bir risk değil. Taraftarların heyecanlanması bizim için çok önemli. En doğru oyuncu için bekliyoruz genelde. Torreira'yı çok beklemiştik mesela ama doğru zamanda geldi

ICARDI'Yİ BİLİYORDUK

Icardi'nin büyük ihtimalle geleceğini biliyorduk ama ne zaman geleceğini bilmiyorduk. İlk idmanlarda kalitesini çok net şekilde ortaya koydu ve büyük oyuncu olduğunu gösterdi bize

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DİNLENMELERİ GEREKİYOR

Torreira hep yüzde 100'ünü vererek oynadı. Ufak tefek ailevi sorunları oldu sadece. Uruguay'a gitmesi gerekti, halletti ve geri geldi. Futbolcu izin yapacak tabii ki. Dinlenmeleri gerekiyor. 7 gün antrenman yaparsanız oyuncular iyi performans veremez. Bazı ailevi problemler oldu Mauro'yla, Lucas'la ama hemen izin verip gitmelerini istedim. Son maçta da Midtsjö'nün eşi doğum yapacaktı. Fenerbahçe maçı önemli tabii ama gitmesini istedim. Oyuncuları disiplin ve duygusallık arasında doğru yere oturtmanız gerekiyor

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE RAHAT ÇIKTIK

Deplasmandaki Beşiktaş derbisine normalden daha rahat rahat çıktık. Orayı daha iyi oynayabilirdik. Son Fenerbahçe maçındaki gibi yüksek konsantrasyonla oynamalıydık. Yine deplasmandaki Konyaspor ve Kayserispor maçlarını da kötü maçlarımıza, hatalarımıza örnek gösterebilirim

TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ OYNADI

İlk maçta Fenerbahçe bizim tahmin ettiğimiz gibi oynadı. Önde oynayacaklarını ve savunmalarını önde kuracaklarını biliyorduk. Birçok şey çalıştık ve onlara ters gelebilecek oyuncu tipinin koşucu oyuncular olduğunu biliyorduk. Fiziksel olarak ligin en iyi takımlarından birini içeride dışarıda 3-0 yenmek bizim için çok önemli bir psikolojik üstünlük oldu

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I BAŞARISIZ GÖRMÜYORUM

Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk

KALECİ KONUSU

Kaleci konusuna karar vereceğiz. Muslera ile birlikte kimin olacağına bakacağız. Onunla tabii ki devam edeceğiz. Onun yanına kimi alacağımıza karar vereceğiz. Okan Kocuk'un sözleşmesi bitti, onunla ilgili de bir karar vereceğiz

ICARDI DIŞINDA BİR GOLCÜ DAHA

Bizim önceliğimiz mevcut oyuncularımızı korumak. Onları koruduğumuzda iki bölgeye ihtiyacımız kalıyor. Santrfor önemli ön elemeler için. Icardi'nin dışında oraya bir oyuncu daha almamız gerekiyor her halükarda. Görüştüğümüz oyuncular var

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KİMLERE İLGİ VAR?

Benim en büyük korkum elimizdeki oyunculardan faydalanamamak. Bazen giden oyuncunun yerine gelen oyuncu aynı katkıyı veremiyor. Torreira'ya, Nelsson'a, Boey'e ilgi var

BİRLİKTELİĞİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR

Lig bitti halen açıklamalar geliyor. Depremdeki birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. Herkesin kendi adına haklı olduğu yerler var. Ben Gaziantep FK'yı 10 kişiyken 2-1 yendim, benim o galibiyetim neden yok sayılsın? Benim hakkımı yiyorsun bu düşünceyle. Bu felaket son 3 hafta kala da olabilirdi. O zaman baştan sonra puan durumu mu değişecekti?

REKOR KIRARAK ŞAMPİYON OLMUŞ BİR GALATASARAY VAR

Lig bittiğinde açık ara puan farkıyla, rekorlar kırarak şampiyon olmuş bir Galatasaray takımı var. Son hafta Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, 1. ile 2. arasındaki bir maçın bu kadar tek taraflı geçmesi de ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor

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F.BAHÇE, SEVILLA'DAN ÜSTÜN OYNADI

Bir Avrupa Ligi, bir Konferans Ligi her zaman Türk kulüpleri için hedef olmalı. Fenerbahçe, Sevilla'dan üstün oynadı ama Sevilla kupayı kazandı

KÜÇÜK GÖRMEK RAHATSIZ EDİCİ

Türkiye'yi, Türk futbolunu küçük görmeyi kabul edemiyorum. Ben İtalya'da oynadım, oranın futbolunu biliyorum. Tabii ki eleştirebilirsin ama küçük görmek rahatsız edici. Buraya bir bağlılıkları olmuyor yabancı hocaların. Ben daha önce paramı bıraktım bazı yerlerde ama yabancı hocalar o parayı her türlü alıyor. Ya buraya gelmeyeceksin ya da burayı kabul edeceksin