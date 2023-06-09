Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması! 'Icardi kolay değil, Milot Rashica, İlkay Gündoğan ve Joao Felix...'

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Hocamız göreve geldikten sonra ilk listesinde yer alan sadece 2 oyuncu aldık, sonrası hep yeni listeye eklenen isimler oldu. O iki oyuncu Seferovic ve Oliveira'ydı.

ICARDI İÇİN RAPOR ALDIK

İyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendim açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Ben de hentbolda sporculuk yaptım. Bu işin yüzde 50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. Icardi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği

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DROBA, SNEIJDER VE MUSLERA'YI KULLANDIK

Biz taraftarız, hepimize göre Galatasaray çok büyük ama görüşmelerimizde devasa kulüplerin bizim markamıza gösterdiği değer, 'Siz çok büyük kulüpsünüz' demeleri bizleri çok gururlandırıyor. Herkesin aradığı şey samimiyet. Pragmatik bir endüstri futbol ama pragmatik endüstrilerde samimiyet daha büyük bir faktör oluyor. Drogba, Sneijder, Muslera gibi elçilerimizi transferde kullandık ama daha da fazla kullanmamız gerekiyor

ICARDI KOLAY DEĞİL

Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize. Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor

RASHICA'NIN DURUMU

Rashica için de görüşmemiz sürüyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu ancak birçok opsiyonumuz olmalı ki Galatasaray için doğru bedellerle bu işi halledelim. Kurun nereye gideceğini bilmiyorum ve yanlış adımlar atmamamız lazım. Biz ana faaliyetimizden kar edemiyoruz. Sürdürülebilir bir yapı ortaya koymak için faaliyet dışı bir alan yaratmak ve buradan kar etmeniz gerekir. Biz gelecek 30 yılın planını yapıyoruz. Biz bir yan alan bulduk ve gayrimenkul projeleri gerçekleştiriyoruz

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ABDÜLKERİM SÖZLERİNİ TUTTU

Abdülkerim, ne söz verdiyse hepsini tuttu. Kulağımla duydum, transfer öncesinde rakamlar çok farklı yerlere gitti

ZANIOLO İLE İLGİLENENLER VAR

Zaniolo konusunda 'Olsa da olur olmasa da çaba sarf edelim yeter' dedik. Zaniolo, Roma'da kötü günler yaşıyordu ve Avrupa'da Transfer dönemi bitince böyle fırsatlara bakıyoruz. Ancak bu şekilde Zaniolo gibi oyuncuları alabiliyorsunuz. O zaman herkes, 'İmkansız, boşuna uğraşmayın' diyordu. Nicolo'yu da diğer oyuncular gibi projemize inandırabildik. Zaniolo ile ilgilenenler, kapımızı çalanlar var. İtalya'dan da başka liglerden de ilgilenenler var. Biz de alternatiflerini oluşturabilirsek bakacağız. Güçlü bir kadromuz var ama Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için daha da güçlenmeliyiz. Önümüzdeki 2-3 sene içinde Avrupa'da final oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz.

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JOAO FELIX, TIELEMANS, İLKAY GÜNDOĞAN

Çok fazla ismin adı geçiyor ancak yüzde 90'ı gündemimizde yer almıyor. İsmi parlayan bir oyuncu alacağız diye bir şey yok, iyi oyuncu alacağız. İlkay Gündoğan'ın dahi adı geçti, bir gün Galatasaray'da oynamasını isterim ancak rotayı gerçekçi çizmezseniz eliniz boş kalabilir.

BELKİ 10 DEFA ÖZÜR DİLEDİM

Alanyaspor maçındaki açıklamamdan sonra belki 10 defa özür diledim. Ülkemizde özüre pek değer verilmiyor. Ondan sonra 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' denildi. Bana göre bu daha ağır bir açıklama. Ben orada 'Bu lig daha başında böyleyse nasıl bitecek?' demek istedim.

DAHA NASIL HAK EDEBİLİRSİNİZ BİR ŞAMPİYONLUĞU?

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Bu lig şaibeli demek... Böyle bir şampiyonluğun ardından bunu söylemek ne kadar doğru. Rakiplerimiz de şampiyonluk puanları topladı. Biz ligin birçok istatistiğinde ligin lideriyiz. Daha nasıl hak edebilirsiniz bir şampiyonluğu?