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Hamit Altıntop: '2028 ve 2032 adaylığımız için çok değerli'

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Hamit Altıntop
Hamit Altıntop: 2028 ve 2032 adaylığımız için çok değerli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 18:18

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Bu bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de çok değerli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu en iyi şekilde herkese yansıtabiliriz" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da gerçekleştirilen Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda oynayan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Final maçı öncesi güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Altıntop, "Olayı ne kadar ciddiye aldığımızı, altyapımızın ne kadar iyi olduğunu, zaten misafirperverliğimizi her fırsatta gösteriyoruz. Böyle bir önemli organizasyonda tekrar yansıtmak çok kıymetli. Bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de çok değerli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu en iyi şekilde herkese yansıtabiliriz" diye konuştu.

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Geçmişte çok büyük başarılar elde edildiğini ifade eden Hamit Altıntop, "Geçmişte çok büyük başarılarımız var. Galatasaray’ın 2000’de bize yaşattığı UEFA Kupası var. 2002’de Şenol hocamızla Dünya Kupası üçüncülüğümüz, 2008’de benim de bulunduğum Fatih hocamızla Avrupa Şampiyonası üçüncülüğümüz bunalar çok değerli şeyler. Bir nevi bunun değerini, kıymetini bilememişiz, üstüne koyamamışız. Burada en büyük sıkıntılardan biri eğitimdir. Bu yeteneği, bu azmi ilim, bilimle bağdaştırmamızdır. Burada sadece kısa, günlük başarının peşinden koşmamızdan kaynaklanıyor. Benim şahsi fikrim oraya doğru bir ivme var. Genç hocalarımız liglerden sahne alıyor. Çok değerli oyuncularımız var. A Milli Takım’ın yaş ortalaması, Avrupa’nın en düşük yaş ortalaması. Bunu da ilim, bilimle, doğru motivasyonla bağdaştırabilirsek, gelecekte çok güzel şeyler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Hamit Altıntop

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