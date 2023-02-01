Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ı yakaladı

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Ümraniyespor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti ve bir rekora ortak oldu.

Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorlarına ortak oldu.

Daha önce Şenol Güneş 1995-1996 sezonunda Trabzonspor ile, Ziya Doğan da 2003-2004 sezonunda Trabzonspor ile üst üste 11 karşılaşmadan galip ayrılmıştı.