Okan Buruk: "Midtsjö bizi ileriye taşıyacak bir oyuncu"

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Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Buruk, “Sonunu iyi bitirdik. Aslında sonuç olarak baktığımızda maçın büyük bölümünde istediğimiz oyun ortaya çıktı. Pozisyon ürettikçe gol bulduk. İyi savunma yaptık, baskı yaptık. Düşündüğümüz şeyler, ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı. Bu anlamda mutluyuz. Aynı oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Belki yeni oyuncular katılacak ve oyunumuzu çok daha geliştireceğiz; ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından memnunum” diye konuştu.

"GENEL KURULDAKİ BİRLİKTELİK BİZİ DE KENETLEDİ"

Camianın birlikteliğinin takıma olumlu yansıdığının altını çizen Buruk, “Bugün bizim için, Galatasaray için çok önemli bir gün. Genel kurulda maça çıkmadan mutluluk yaşadık. Özellikle oyuncularıma bunun altını çizdim. Galatasaray Spor Kulübü'nün birlikteliği, genel kuruldaki birliktelik, onların enerjisi, onların kenetlenmesi, burada da bizi kenetledi. İnşallah hep beraber yönetimimiz, genel kurulumuz, üyelerimiz, taraftarımız ve biz sahada en iyisini yaparak Galatasaray'ı en iyi yerlere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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“MIDTSJO ÇOK İYİ TAKIM OYUNCUSU”

Transfer görüşmelerine başlanan Fredrik Midtsjö hakkında ise Buruk şunları söyledi:

“Öncelikle oyuncunun bize katılması gerekiyor. İyi bir takım oyuncusu. Tabii ki biz iyi oyunculara sahibiz. O da iyi bir takım oyuncusu. Takım oyuncusu olmak, bir profesyonel olmak çok önemli. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Bu anlamda hem toplu hem topsuz oyunda bize destek verecek. Ayakları da iyi olan bir oyuncu seçtik. Bizi ileriye taşıyacak, performansı yüksek bir oyuncu. Onun da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onun yanında tabii ki yine transferlerimiz olacak. Takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Zor geçen senenin ardından bu senenin bizim için çok daha iyi geçmesini istiyoruz. O yüzden en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz en iyisini yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü bir kadro ile şampiyonluk yarışı içerisinde en iyisini yapan ve şampiyonluk için bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz.”

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Lige fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduklarını belirten Okan Buruk, “Fiziksel olarak ve konsantrasyon olarak hazır olduğumuzu gösterdik bugün. Zemin çok iyi değildi. Buna rağmen yüzde yüzünü veren bir takım, normal lig maçı gibi oynayan bir takım vardı. Bunu hafta sonu lige taşıyacağız. Lige iyi başlamak çok önemli. Antalyaspor geçen seneden hazır bir takım. İyi bir takıma karşı da başlayacağız ama hep söylüyorum. Burada bizim ne yapacağımız çok önemli. Kadroya yeni gelecek oyuncular olacak. İnşallah maç gününe kadar bu sayı şu anda bir gözüküyor. Belki bir tane daha oraya oyuncu koyabilirsek, ne kadar geniş bir kadroya sahip olursak o kadar iyi olacak” şeklinde konuştu.

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“SEFEROVIC’DEN ÇOK MEMNUNUZ”

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Haris Seferovic’e ayrı parantez açan Buruk, “İki asist yaptı. Savunmada bizim için çok önemli işler yaptı. Hem baskı yaptı hem de Emre'yle öndeki ikili karşılamaları çok doğru oldu. Yani sadece gol ve asist dışında savunma görevlerini de çok iyi yaptı. Çok memnunuz” dedi.

“TARAFTARIMIZA YAKIN OLMAMIZ GEREKİYOR”

Galatasaray’a ilk imza attığı gündeki heyecanını koruduğunu ve ligde taraftarla buluşacağı günü iple çektiğini söyleyen Buruk, “İlk imza için İstanbul'a gelirken havaalanı indiğimde o heyecanı, o pozitifliği yaşadım. Aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı mutlulukla, aynı heyecanla taraftarlarımıza yakınlaşmaya çalışıyorum. Bu takımlar taraftar için hayatta. Taraftar için yaşıyor. Taraftarımıza yakın olmamız gerekiyor. İnşallah dolu tribünler önünde taraftarımızla kendi stadımızda en kısa zamanda lig maçında buluşacağız” diye konuştu.

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“DUBOIS’NIN DURUMU MR’DAN SONRA BELLİ OLUR”

Karşılaşmada bir sakatlık yaşan Leo Dubois’nın son durumu hakkında ise Buruk, “Salı günü MR’ları çekilir ve ondan sonra belli olur. Oyuncu gelmeden önce bizimle çalışmadı. Daha sonra katıldı. Hazır olduğunu gördüğümüz için maçlara başlattık. Demek ki o dönemde, yani kendi takımındaki çalışması çok iyi geçmedi. Kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda gerçekten her şey çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Onun yerine Omar girdi. Omar bildiğimiz bir oyuncu ve ona çok güveniyoruz. O da girdi ve görevini en iyi şekilde yaptı” ifadelerini kullandı.