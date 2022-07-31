Galatasaray'da Haris Seferovic performansıyla mest etti! Benfica'yı şimdiden pişman etti...

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Galatasaray'a transfer edildikten sonra ilk kez formayı Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında giyen Haris Seferovic, ilk maçında golünü atarken oyunuyla da alkış almıştı.

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Salernitana ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında bir kez daha takımdaki yerini alan İsviçreli golcü, sarı kırmızılılarda ikinci maçını da boş geçmedi.

Son olarak İtalya Serie A'nın güçlü takımı Fiorentina ile oynanan hazırlık müsabakasında 11'deki yerini alan Seferovic, 2-1 kazanılan maçta hem oyunu hem de akıl dolu iki asistiyle takımına katkı yaptı.

3 MAÇTA TOPLAM 4 GOLE KATKI YAPTI

Önce Kerem Aktürkoğlu'nu pasıyla golle buluşturan Seferovic, daha sonra Emre Akbaba'ya harika bir asist yaptı.

Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 hazırlık maçında toplamda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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BENFICA PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında Haris Seferovic'in Galatasaray formasıyla ilk 2 maçında attığı 2 gol konuşulurken Benfica'nın ise İsviçreli golcüyü gönderdiği için pişman olduğu ve yerini dolduramayacağı haberleri yer aldı.

Galatasaray’ın eski golcüsü Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı’nda beraber forma giydiği Haris Seferovic’in sarı kırmızılı takıma önemli katkı vereceğine inandığını söyledi.

"DOĞRU KULLANIRLARSA FAYDALANIRLAR"

Kariyerini Ankaragücü’nde sürdüren Eren, Bosna Hersek asıllı golcü oyuncu ile ilgili Sporx’e yaptığı değerlendirmede, “Haris Seferovic kaliteli bir oyuncu. Kendine has özellikleri var. Mücadelecidir ve kale önünde soğukkanlıdır. Galatasaray’da baskı olabilir. Ancak oyuncuyu doğru kullandıktan sonra faydalanırlar. Seferovic, Galatasaray’da başarılı olacaktır” diye konuştu.

15 MAÇ OYNARSA SATIN ALINACAK

Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı kırmızılılar, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 2.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.

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HARİS SEFEROVİC'İN KARİYERİ

Haris Seferovic, futbol kariyerine ilk olarak 1999 yılında Sursee takımında başladı. 5 sezon boyunca yerel takımında mücadele ettiği takımından 2004 yılında ayrıldı ve Luzern takımının alt yapısına geçiş yaptı.

Grasshopper ile sadece 3 maça çıkan Haris Seferovic, 2010 yılında yolunu İtalya’ya çevirip Fiorentina’ya transfer oldu. İlk sezonunda forma giydiği takımda sadece 8 maça çıkarken, daha sonrasında ise kiralık olarak Neuchatel Xamax’a gönderildi. Burada 10 maça çıkıp 2 gol attı.

Sonraki yıllarda ise ilk olarak Lecce’ye gidip 5 gol atarken, 2013 yılında ise Novara’ya gönderildi. Novara ile 18 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

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2013 yılında Real Sociedad ile anlaşan Haris Seferovic, 3 Milyon Euro’ya transfer olurken, 3 yıllıkta sözleşme imzaladı. Bir sezon forma giydiği takımda, 24 maça çıkıp 2 gol attı.

2014-2015 sezonu öncesinde ise tecrübeli futbolcu, Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a 3,2 Milyon Euro’ya transfer oldu. İlk sezonunda takımı ile 24 maça çıkıp 11 gol atarken, 2015-2016 sezonunda 33 maçta şans bulup 4 kez fileleri havalandırdı.

2017 yılında bedelsiz olarak Benfica'ya transfer olan Seferovic, bu sezon başında Galatasaray'a kiralandı.