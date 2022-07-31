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Galatasaray 2-1 Fiorentina / Maç sonucu

#Fiorentina Galatasaray#Fiorentina#Galatasaray
Galatasaray 2-1 Fiorentina / Maç sonucu

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. 

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Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da oynanan hazırlık maçında Galatasaray, Fiorentina'yı 2-1 yendi. 

Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 42. dakika Emre Akbaba kaydetti. 

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic, iki golde de asisti yapan isim oldu.

7 HAZIRLIK MAÇINDA 3. GALİBİYET

Daha önce oynadığı hazırlık maçlarında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alan sarı kırmızılılar son maçından galibiyetle ayrıldı. 

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Fiorentina'nın 11'i: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic.

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