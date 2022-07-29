Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic: Türkiye'den başka takımlardan da teklif aldım

#Haris Seferovic#Galatasaray#Transfer
Son Dakika: Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovic: Türkiyeden başka takımlardan da teklif aldım

Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan fakat sonrasında Galatasaray'a imza atan Haris Seferovic, Türkiye'deki başka takımlardan da teklifler aldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Haris Seferovic, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan golcü oyuncu, Galatasaray'a gelmeden önce Türkiye'de başka takımlardan da teklifler aldığını söyledi.

Röportajda birçok konuya değinen Seferovic; Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maç ile ilgili konuşurken, "Benfica'da oynadığım zaman zor bir maçtı. Galatasaray'ın o zaman da iyi bir takımı vardı. Savunması da çok iyiydi. Bizi zorlamışlardı" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini de paylaşan golcü oyuncu, "Kendisi açık bir hoca. Her zaman dinliyor. Herhangi bir ihtiyacım olduğunda ona gidebileceğimi hissettiriyor" dedi.

"Transferim hızlı bir şekilde gelişti"

Transfer sürecinde zaten Galatasaray forması giymek istediğini dile getiren Seferovic, "Teklif geldi ve kısa süre içerisinde gerçekleşti. Kulüpler anlaştılar. Ben de zaten Galatasaray'a gelmek istiyordum ki kulübüm de bunu biliyordu. Ailemi de alarak İstanbul'a taşındık ve hızlı bir şekilde gelişti. Stadımızda yaptığımız maçta da söylemiştim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim." dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'deki başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna ise İsviçreli golcü, "Türkiye'deki başka takımlardan da teklif gelmişti ama şimdi isim vermeyeceğim. Şimdi buraya odaklanıyorum. Galatasaray oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum" cevabını verdi.

Seferovic ayrıca, "İyi hissediyorum ama fit olmaya odaklanmış durumdayım. Son maçta 65 dakika oynama şansı yakaladım. Mental ve fiziksel olarak kendimi iyi hazırlıyorum." dedi.

"SEVMEYEN BİRİ VARSA UMURSAMIYORUM"

Ay-yıldız dövmesinin benim için anlamı önemli. Ailemin geldiği yer için de önemli. Sevmeyen biri varsa da bunu umursamıyorum. Buradaki atmosfer çok ateşli. Derbileri dört gözle bekliyorum. Benfica'da Galatasaray'a karşı oynarken benim için zorlu geçti. Kazandığımız için o zaman mutlu olmuştuk ama zor geçti bizim için diyebilirim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haris Seferovic#Galatasaray#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık