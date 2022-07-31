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Son Dakika: Galatasaray'da yeni transferi Midtsjö, İstanbul'a geliyor.

#Transfer#Galatasaray#Fredrik Midtsjö
Son Dakika: Galatasarayda yeni transferi Midtsjö, İstanbula geliyor.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı, AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, bu akşam İstanbul'da olacak.

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Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Galatasaray'la transfer detaylarını sonlandırmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

OKAN BURUK'UN ÖZEL İSTEĞİ

Okan Buruk, Midtsjö için dinamik ve çift yönlü bir oyuncu demiş ve transferin bitirilmesini istemişti. Hürriyet'in Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Buruk'un Midtsjö’yü hem 6 hem de 8 olarak değerlendireceğini yazmıştı.

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Fredrik Midtsjö kimdir?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı. Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı.

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Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı. 

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu. Rosenborg'un yeni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Midtsjö, Rosenborg forması altında 2010'dan 2017'ye kardar toplam 148 resmî maçta forma giydi ve 21 de gol attı.

26 Ağustos 2017'de ise Norveçli oyuncu Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer oldu. O dönem bonservisi tam olarak açıklanmasa da 2.2 milyon Euro şeklinde belirtilmekte. Midtsjö, Hollanda ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

Midtsjö, takım kaptanlığına kadar yükseldiği AZ Alkmaar ile toplam 191 maça çıkarken 7 de gol atmayı başardı. 

Dursun Özbek: "Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe yeni taşınmazlar kazandırmak istediklerini aktardı. Başkan Özbek, tesislerle ilgili yaptığı açıklamada ise “Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen ağabeyin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz, tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda” dedi.
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#Transfer#Galatasaray#Fredrik Midtsjö

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