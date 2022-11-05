Okan Buruk: 'Maç 7-3 bitebilirdi, Galatasaray daha iyi olacak'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşı oynadım ve 2 gol attım. Bugün de takım olarak 2 gol attık. Kazanmak sevindiriciydi. Kazanınca hoca dokundu oluyor, kaybedince hoca yanlış yaptı. Her hoca bir şey deniyor. Sahada bir şeyleri belirleyen oyunculardır

7-3 BİTEBİLİRDİ

İlk yarıda tam olarak üstümüzde bir tutukluk vardı, 1-0'dan sonra bile. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1 bitti ama 7-3 bitebilirdi. 11. topumuz oldu direkten dönen, rekora gidiyoruz.

GALATASARAY DAHA İYİ OLACAK

Ligin çok başı. Üst üste iki maç kazandık ama yine bir şey kazanmış değiliz. En zor fikstürü oynayan takımız. Burada puan kayıplarımız da oldu. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik.

Haberin Devamı

ICARDI'YE GETİRMEMİZ GEREKİYOR

Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum pressini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi

MUSLERA TEKRAR ANLATTI

Muslera, kazandıktan sonra hedefimizin ne olduğunu takım arkadaşlarına tekrar anlattı arkadaşlarına