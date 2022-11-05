Galatasaray-Beşiktaş derbisine Mauro Icardi damgası! Tarihe geçti, Okan Buruk'un kararı...

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Galatasaray ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 13. hafta maçında Icardi'nin performansı dikkat çekti.

BOEY VE ABDÜLKERİM GERİ DÖNDÜ

alatasaray’da ligin 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan mücadelede kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, derbide 11’de görev aldı. Abdülkerim ilk önce 2 maç ceza aldı daha sonra TFF Tahkim Kurulu cezasını 1’e indirdi. Boey ile Abdülkerim cezalarını geçtiğimiz haftaki Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Milot Rashica ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

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BARIŞ ALPER İLK KEZ 11'DE

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisine 11’de başladı. Bu sezon daha önce Süper Lig’deki ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmaya sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki futbolcu, derbiyle birlikte ilk kez 11’de görev aldı.

BURUK İSTEDİĞİNİ ALDI

Maç öncesi Barış Alper'in derbide 11'de yer alması çok tartışılırken 22 yaşındaki oyuncu, 64 dakikada sahada kaldığı mücadeleyi 1 asistle tamamladı.

ICARDI'DEN 2 GOL

Karşılaşmaya yeni saç stili ile çıkan tecrübeli golcü 18 ve 59. dakikalarda Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

FÜZEYİ YOLLADI, TARİHE GEÇTİ

Icardi, ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu. İlk golden dakikalar sonra maçın yayıncı kuruluşu Icardi'nin attığı golün analizini yayımladı. Yapılan analize göre Arjantinli oyuncu, Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa 124 km hızla vurdu. Icardi bu vuruşu yaparken kaleye sadece 11 metre uzaklıktaydı.

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2 YIL SONRA BİR İLK

Arjantinli yıldız, Eylül 2020'den bu yana ilk kez bir lig maçında duble yaptı.