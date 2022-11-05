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Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı. Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçında da gol yiyen Galatasaray, seyircisi önündeki son altı lig karşılaşmasında gole kapama yapamadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada daha uzun bir seriyi en son Şubat-Ekim 2004 arasında yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son dokuz maçı kazanamayan Beşiktaş, son galibiyetini Ekim 2021'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek aldı.

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Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım olan Galatasaray, bu şutların sadece 'sını gole çevirebildi. Bu süreçte kalesine en az isabet gelen ekip olan Beşiktaş ise rakiplerinin isabetleri en yüksek yüzdeyle gole dönüşen takım konumunda. Süper Lig'de geride kalan süreçte ortayla gol atamayan iki takımdan biri Galatasaray. Bu şekilde Beşiktaş'tan daha fazla gol bulan tek ekip Fatih Karagümrük ancak siyah-beyazlıların beş golü de iç saha karşılaşmalarında geldi.

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Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Wout Weghorst ve Bafetimbi Gomis. Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olan Cenk Tosun, Galatasaray'a rakip olduğu son dört karşılaşmada üç golde pay sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı isim olan Şenol Güneş, aynı zamanda Buruk'u en fazla mağlup eden çalıştırıcı konumunda.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbide VAR hakemi olarakAlper Ulusoy görev yapacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi 'bek' bilinmezi! 4 aday var...

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Sarı kırmızılı takımdaki forma rekabeti iyice karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasında sağ bekte Leo Dubois-Sacha Boey, sol bek için de Emre Taşdemir-Kazımcan Karataş arasında tercih yapacak. Karagümrük maçında 1 gol, 1 asist üreten Emre forma yarışında avantajlı görünürken, sol tarafta şanslar şimdilik eşit.

Galatasaray’ın 2-0 kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemine son verdiği Vavacars Karagümrük maçında ‘bek’ mevkilerinde görev yapan Emre Taşdemir ile Leo Dubois’nın ortaya koyduğu Futbol, sarı kırmızılı takımdaki forma rekabetine yeni bir boyut kazandırdı. Her iki futbolcunun skora da yansıyan olumlu katkıları Beşiktaş karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk’u hem sevindirdi hem de tatlı bir sıkıntıya soktu. Buruk ve ekibi şimdi derbi maçta ‘bek’ pozisyonlarında hangi oyuncuları oynatmaları gerektiği konusunda çalışıyor.

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Boey hücumda, Dubois savunmada güçlü

Buruk sağ bekte Dubois ve kart cezası sona eren Sacha Boey, sol bekte de Emre Taşdemir ile sakatlığı iyileşen Kazımcan Karataş arasında seçim yapacak. Sezonun en formda isimlerinden biri olan Boey, özellikle hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Dubois’nın artısı ise savunma yönünün Boey’den daha güçlü olması. Sol bekteki forma yarışında Emre Taşdemir, bir adım önde görünüyor. Aylar sonra şans bulduğu ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 1 gol, 1 asist üreterek skora direkt tesir eden 27 yaşındaki Emre, henüz 19 yaşında olan ve dolayısıyla büyük maç tecrübesi fazla olmayan Kazımcan’dan avantajlı konumda.

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KARAGÜMRÜK MAÇINDA NE YAPTILAR?

EMRE TAŞDEMiR

Oynadığı dakika: 90

Topla buluşma: 72

Pas: 47

İkili mücadele: 7

Kazandığı ikili m: 2

Orta: 4

Şut pası: 1

Şut: 1

İsabetli şut: 1

Gol: 1

Asist: 1

LEO DUBOiS

Oynadığı dakika: 90

Topla buluşma: 89

Pas: 68

İkili mücadele: 8

Kazandığı ikili m: 4

Orta: 3

Şut: 2

İsabetli şut: 1

Şut pası: 4

Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi! Umut Meraş oynayabilir...

DERBİ öncesinde Beşiktaş'ta Arthur Masuaku adelesinde ağrı hissetti. Son karar maç saatine yakın verilecek. Masuaku oynayamazsa, Umut Meraş derbiye 11'de başlayacak.

Gedson Fernandes'ten Galatasaray derbisi sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Wout Weghorst ve Cenk Tosun açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5 golle mağlup ederken oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını belirten Cenk Tosun, "Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık bugün. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Weghorst ile iyi anlaşıyoruz. İleride de oynarım, açıkta da oynarım. Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. 2 gol attım. Daha önemlisi kazandık." diye konuştu.

Hatalarını düzeltip derbiye hazırlanacaklarını söyleyen Wout Weghorst, "İyi oynadık. 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in iyi bir enerjiyle geldiğini söyleyen Gedson Fernandes, "Çok çalışarak 3 puan aldık bugün. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık. Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." dedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER