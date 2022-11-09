Okan Buruk: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Galatasaray evinde karşılaştığı TFF 3. Lig takımlarından Ofspor’u 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Öncelikle Ofspor’u tebrik ederim. İnanılamaz bir mücadele verdiler. Maçtan önce savunma yapacaklarını bekliyorduk. Bunu maçın sonuna kadar iyi bir şekilde yaptılar. Çok net pozisyonlar yakaladık. Çok daha erken golleri atmamız gerekirdi. Çok geç dakikada golü bulduk. Kalemize tek gelen isabetli şut gol oldu. Sezonun genelindeki gibi topu içeri atmadık. Oyuncuların ciddiyeti iyiydi, oyun iştahları iyiydi. Sonuca yansıtamadık. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Türkiye Kupası bizim için önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Pozisyona girmenin önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Ligde 11 topumuz direkten dönmüş. Bunlar futbolun içerisinde var. Benim için önemli olan takımımın pozisyona girmesi. Bununla ilgili çok çalışıyoruz. Oyuncuların saha içerisindeki psikolojisi de önemli. Çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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"Yunus’tan beklentimiz yüksek"

Yunus Akgün hakkında konuşan Okan Buruk, "Sezona iyi başladı. Oyun olarak da iyi oyunlar oynadı. O bölgede son maçlarda Rashica daha iyi performans sergilediği için Yunus son maçlarda daha az süre aldı. Bu Yunus’un süre almayacağı anlamına gelmiyor. Daha çok çalışacak ve formayı almak için mücadele edecek. Sahada adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yunus’tan beklentimiz yüksek. Yunus milli bir oyuncu. Geçen seneki Yunus’u herkes konuşuyor. Geçen seneki yunusu tekrar yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kadrosunda yer almayan Yusuf Demir için ise Buruk, "Yusuf iki günlük bir antrenmana çıktı. Pazar günü şut attıktan sonra ağrısı oldu. Dün de antrenman çıkmadı. Çok ağır bir sakatlığı yok. Şut attıktan sonra kasık bölgesinde bir ağrısı olduğu için bugün bizle yer almadı. Onu bu maçta çok oynatmak istiyorduk. Hamza’nın da bir sakatlığı oldu. U19 maçında sakatlanmıştı. Hamza da şans verdiğimiz oyunculardan biri. İkisi için de önemli bir karşılaşma olacaktır. Bu anlamda üzgünüz" dedi.

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Okan Buruk, mücadelede sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross’un durumu için, "Yarın MR’a girecek. Şu anda gözüken çok iyi bir durumda değil. Dizinde bir sıkıntı var. Yarın net bir şekilde MR sonrası alacağız" açıklamasında bulundu.



"Kazanarak bitirirsek Dünya Kupası öncesinde önemli bir adım olacak"

Hafta sonu Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Başakşehir maçı birinci benim için çok mutlu hatıralarım olduğum bir kulüp. Stat olarak aynı şekilde şampiyonluk sevinci yaşadığım bir stat, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız, maç kazandığımız bir stat. Benim için orası değerli. Duvarlarında resimlerim var. İki takım da kazandıkları takdirde Dünya Kupası arasına ikincilik hakkını kazanacak. Hedefimiz kazanmak. Emre de bu sene performans olarak hem Avrupa’da hem Türkiye’de çok iyi gidiyor. Güzel bir karşılaşma olacak. İki takımın hedefi de kazanmak olacak. Yine deplasmana gidiyoruz. İstanbul içi de olsa deplasman sayımız çok fazla. Kazanarak bitirirsek bizim için Dünya Kupası öncesinde önemli bir adım olacak. Burayı kazanarak bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Bütün futbolcularıyla devam etmek istediğini söyleyen Okan Buruk, "Buna Seferovic da dahil. Ocak ayında transfer dönemi başladıktan sonra burada bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor, oyunculardan ayrılma isteği geliyor. Seferovic de antrenmanını iyi yapıyor. Son maç kadroya alamadık. 9 kişi alabildik. Ama aynı şekilde ona güveniyoruz. Alanya maçında o oyuna girmiştik. Gomis kulübedeydi. Diğer maçta Gomis oyuna girdi. Icardi’nin oyuna başlayan santrforumuz olduğunu düşünürsek diğer oyuncular da kulübeden gelip destek oluyorlar. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Onun çalışmasından ve kişiliğinden çok memnunuz" açıklamasında bulundu.



"Oyuncularımızın performanslarından çok memnunuz"

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İspanyol futbolcu Juan Mata’nın hem oyunculuğundan hem de kişiliğinden memnun olduklarını ifade eden Buruk, "Mata oynasa da oynamasa da hep kendini hazırlıyor. O da oynayacak, 11’deki yerini alacak. Bir yarış oluyor. Bazen oynatabiliyoruz, bazen oynatamıyoruz. Aynı bölgede çok önemli oyuncular var. Hep şeyi söylüyorum, bu sene Avrupa kupasında oynasaydık, bizim için gerçekten bu kadro Avrupa kupasını net bir şekilde kaldırabilecek, rotasyona girebilecek bir kadroydu. Bugün çıkan 11’de de bunu net bir şekilde gördük. Oyuncularımızın performanslarından çok memnunuz” dedi.