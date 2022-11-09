Ofspor'da Tolgay Kerimoğlu: "Galatasaray dünyanın en büyük takımı"

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TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 yenildi ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tolgay Kerimoğlu, "Takıma 10 gün önce geldim. Alt sıralardayız, takımı toparlanmaya çalışıyoruz. Takımımızda çok genç oyuncular var. Oyuncuların kendine güvenmesi için bu maç önemliydi. Galatasaray ile oynamak önemliydi. Biz Galatasaray ile kendimizi kıyaslayamayız. Galatasaray dünyanın en büyük takımı. Biz de kendi çapımızda öz güvenimizi arttırmayı düşündük. Maçta daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyordum. Galatasaray oyuna iyi başladı. Oyunun başında sıkıntı yaşadık. 2-1 bitti maç. Berabere de bitebilirdik. Bu da bizim için çok önemli. Oyuncularımızın bu konudaki ilerlemeleri için bu maç iyi olacak" diye konuştu.

Kerimoğlu ayrıca mücadele öncesinde çıkan haberlerde için, kendisinin böyle şeyler söylemediği ifade etti.