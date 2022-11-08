Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara, Ofspor maçında tribünde

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Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Ofspor maçını yıldız oyuncuyla birlikte izledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi.

Galatasaray'da birçok as oyuncu, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

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Beşiktaş derbisinde attığı iki golle galibiyeti getiren Mauro Icardi, maçı tribünde izledi. Arjantinli yıldıza, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkat çekti.

Wanda Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı.