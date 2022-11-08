Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara, Ofspor maçında tribünde

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Icardi#Wanda Nara
Galatasarayda Mauro Icardi ve Wanda Nara, Ofspor maçında tribünde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 22:36

Galatasaray'da Ofspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Arjantinli golcü Icardi; mücadeleyi bir dargın, bir barışık olduğu eski eşi ve menajeri Wanda Nara ile birlikte izledi.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Ofspor maçını yıldız oyuncuyla birlikte izledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi.

Galatasaray'da birçok as oyuncu, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

Haberin Devamı

Beşiktaş derbisinde attığı iki golle galibiyeti getiren Mauro Icardi, maçı tribünde izledi. Arjantinli yıldıza, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkat çekti.

Wanda Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Icardi#Wanda Nara

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık