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Canlı anlatım: Galatasaray - Ofspor maçı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Ofspor
Canlı anlatım: Galatasaray - Ofspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 20:13

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 0-1 Ofspor

Gol: 18' Miraç Türkyılmaz

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

Ofspor'un 11'i: Burak, Bora, Ali Osman, Miraç, Hamza, Oktay, Fatih, Vedat, Muhammet, Mustafa, Ahmet.

GALATASARAY

Kayserispor yenilgisi ve Alanyaspor beraberliği derken arada GMG Kastamonuspor'u (kupanın bir önceki turunda) 7-0'la geçen Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenip morallendi.

TD Okan Buruk, GMG Kastamonuspor karşısında kanatta Milot Rashica'yı ilk 11'de oynatmış; Kosovalı oyuncudan iyi performans alınca ligde de kadroya monte etmişti.

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İlk kez forma verdiği Danimarkalı stoper Mathias Ross ise savunmadaki başarılı aksiyonlarını golle süslemişti.

YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt D.Ç Ofspor, 15 gün önce teknik direktör değişikliği yaşadı.

2022-23 sezonu öncesi takımın başına getirilen Resul Delireisoğlu ile yollar ayrıldı, Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi Tolgay Kerimoğlu kulübeye geçti. Tolgay Hoca ile çıkılan 2 lig maçı ise berabere bitti.

Takımın en skorer ismi 11 resmi maçta 3 golü bulunan Oktay Bala.

GALATASARAY OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Nef Stadı'nda oynanan maç saat 21.00'de başladı. Galatasaray-Ofspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Ofspor

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