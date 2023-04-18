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Okan Buruk: 'İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 23:22

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Maçtan önce söyledim. Rakibin topu bize vereceği ve bekleyeceği bir oyun bekliyorduk. Oyunun başı böyle geçti. Golü bulduk. Çok da erken gol yedik. Rakip kalemize gelen ilk toptu. Ceza sahamıza girişlerden belki 1-2 olmuştur, bunlardan biri penaltı oldu. İlk yarıdaki ritmimiz iyi değildi. Pas hızımızı daha dikine, savunma arkası koşuları deneyebilirdik.

DİSİPLİNDEN HİÇ AYRILMADIK

Devre arasında söylediğim daha öne oyun, daha dikine oyun ve 3-4. golü bulmak ana hedefti. 3'ü atınca maçı bitirme şansını elde ediyorsunuz. Bugün de böyle oldu. Oyun disiplininden hiç ayrılmadık. Bu önemli. Rakibe fırsat vermedik

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OYUNCULARIMI TEBRİK ETTİM

Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız şutlar oldu. Verilere bakınca hücum anlamında iyi işler yaptık. 4 gol attık, çok pozisyon bulduk. Oyuncularımı tebrik ettim.

İNŞALLAH YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLUR

Oyuncularım iki güçlü takıma iki maçta 10 gol attı. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur.

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