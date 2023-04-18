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Alanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası! Bu sezon bir ilki yaşadı

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#Galatasaray#Alanyaspor#Mertens
Alanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası Bu sezon bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 22:21

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçına Dries Mertens2in performansı damga vurdu.

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 30. hafta maçında Dries Mertens'in performansı çok konuşuldu.

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Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarıyla birlikte ligde 2'de 2 yaparak Alanya'ya giden Galatasaray'da Okan Buruk kadroyu bozmadı.

Başarılı teknik adam, Kayserispor maçındaki gibi sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi 11'ini sürdü.

Bu sezon ilk 29 haftada 22 Süper Lig maçına çıkan ve 5 gol, 2 asist katkısı veren Dries Mertens, Alanyaspor karşısında ise maçın oyuncularından biri oldu.

KRİTİK ASİST

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Mertens, skor 1-1 iken şık pasıyla topu Icardi'yi buluşturdu. Arjantinli yıldız da attığı golle takımını öne geçirdi.

Takımının ikinci golünde asisti yapan Mertens, 48. dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Böylece yıldız isim 1 gol, 1 asistle mücadeleyi tamamladı.

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İLK KEZ BAŞARDI

Ayrıca Dries Mertens, Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Alanyaspor ağlarına göndermiş oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada Mertens'e övgülerde bulundu.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası Bu sezon bir ilki yaşadı

Alanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası Bu sezon bir ilki yaşadı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 ASİST

Son hafta Kayserispor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan ve 1 de penaltı alan Kerem Aktürkoğlu, iyi formunu Alanya'da da sürdürdü.

Milli oyuncu, 14. dakikada Abdülkerim'in ve 48. dakikada Mertens2in attığı gollerle asisti yapan oyuncu oldu.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Mertens

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