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Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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#Süper Lig#Galatasaray#Alanyaspor
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 17:57

Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Süper Lig'de bu akşam Alanyaspor Galatasaray maçı ile iki ekip mücadele verecek. Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek mağlubiyetini bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Bugüne kadar Alanyaspor'a konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, o mağlubiyette bu rekabet tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, bu galibiyeti bu süreçte kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada evinde aldı. Heyecanla beklenen Alanyaspor Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Nisan-Mayıs 2021 arasındaki üç karşılaşmada yaşadı. Bu sezon savunma bölgesinde kaptırdığı toplar sonucu kalesinde en fazla gol gören takım Alanyaspor. Galatasaray ise şu ana kadar bu bölgede rakiplerine en az top kaptıran ekip konumunda. Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Galatasaray'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Antalyaspor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

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Bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi, bunu Galatasaray kariyerinde ilk kez Alanyaspor'a karşı başardı. Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis'ten (2017/18'de 11 gol) bu yana bir Süper Lig sezonunda 7+ deplasman golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

Galatasaray'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önceki altı karşılaşmalık süreçten beş galibiyet çıkarmış ve rakibine sadece iki gol izni vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan çıktığı deplasmanlar arasında Alanyaspor'dan daha fazla konuk olduğu tek rakibi Beşiktaş.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay eşlik edecek.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Galatasaray#Alanyaspor

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