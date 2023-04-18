Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Nisan-Mayıs 2021 arasındaki üç karşılaşmada yaşadı. Bu sezon savunma bölgesinde kaptırdığı toplar sonucu kalesinde en fazla gol gören takım Alanyaspor. Galatasaray ise şu ana kadar bu bölgede rakiplerine en az top kaptıran ekip konumunda. Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Galatasaray'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Antalyaspor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

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Bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi, bunu Galatasaray kariyerinde ilk kez Alanyaspor'a karşı başardı. Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis'ten (2017/18'de 11 gol) bu yana bir Süper Lig sezonunda 7+ deplasman golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

Galatasaray'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önceki altı karşılaşmalık süreçten beş galibiyet çıkarmış ve rakibine sadece iki gol izni vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan çıktığı deplasmanlar arasında Alanyaspor'dan daha fazla konuk olduğu tek rakibi Beşiktaş.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.



Müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Tugay Kaan Numanoğlu ve Süleyman Özay eşlik edecek.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.