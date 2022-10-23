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Okan Buruk: 'Galatasaray'a karşı savaş başladı'

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk
Okan Buruk: Galatasaraya karşı savaş başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 22:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de 11. hafta maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik.

ALİ PALABIYIK'A RAĞMEN...

Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladığını net görüyoruz

OYUNCULARIMA KIZDIM

Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik.

SAVAŞACAĞIZ, MERAK ETMESİNLER

Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!

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AYNI HAKEMLER BU İŞİN İÇERİSİNDE

Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok. İki kırmızı kart, geniş kadromuz var, diğer oyuncularla devam edeceğiz. Aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız

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