Okan Buruk: 3 - İsmail Kartal: 2

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı.

Geride kalan karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3, Kartal'ın ekipleri de 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi.

Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal’ın yönettiği ekipler ise 9 gol sevinci yaşadı.