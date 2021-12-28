Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray'a kötü haber

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Galatasaray ile TFF arasında büyük gerilime yol açan Oğulcan Çağlayan davasında, görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Tahkim Kurulu için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı kesinleşti.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği tazminat kararı sonrasında, sezon başında lisansını çıkaramadığı Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu’na başvuran Galatasaray istediği sonucu alamamıştı.

Tahkim Kurulu’nun ret kararı üzerine, Galatasaray Kulübü, 11 Ağustos 2021 tarihinde, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ve üyeler Emine Yazıcıoğlu, Abdürrahim Güneşdoğdu, Eyüp Kul, Hüseyin Haluk Sonsuz, Murat Erbilen ve Osman Baturhan Dursun hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçu işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

G.SARAY’IN İTİRAZI DA REDDEDİLDİ, KARAR KESİNLEŞTİ

İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı sonrasında şikayet dilekçisini İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu inceledi.

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Soruşturmayı yürüten savcılık, inceleme sonucunda Galatasaray Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun kararlarına istinaden başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu’nun kararında herhangi bir suç unsuru olmadığına hükmederek, 15.11.2021 tarihli kararıyla kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ardından Galatasaray karara itiraz etti.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, 24.12.2021 tarihli kararında, itiraza konu olan kararı usul ve yasaya uygun bularak itirazı reddetti. Böylece, TFF Tahkim Kurulu hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.