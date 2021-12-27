Galatasaray teknik ekibine sürpriz isim! Farioli derken Selçuk Erdoğan...

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Süper Lig’de topladığı 27 puanla 10. sırada yer alan ve teknik direktör Fatih Terim’in cezası sebebiyle kulübede olmadığı 6 maçtan sadece 6 puan çıkarabilen Galatasaray’da gözler teknik ekibe çevrilmiş durumda. Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Necati Ateş ve Selçuk İnan, sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı tarafından eleştiri alırken teknik ekibe yeni bir ismin gelip gelmeyeceği merak ediliyor.



Francesco Farioli ikinci adam olmak istemiyor



Türkiye’de gösterdiği performans ile dikkat çeken Fatih Karagümrük’ün eski teknik direktörü Francesco Farioli’nin ismi Fatih Terim’in yardımcılığı için anılırken sarı-kırmızılıların Adana Demirspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Farioli’nin gündeme geldiği ancak hem Fatih Terim’in İtalyan çalıştırıcıya sıcak bakmadığı hem de Farioli’nin artık ikinci adam olarak antrenörlük yapmak istemediği belirtildi.

Fatih Terim'in kararı bekleniyor

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Farioli defterinin büyük olasılıkla kapandığı öğrenilirken gündeme gelen son isim Selçuk Erdoğan oldu. Genç antrenör son olarak Kayserispor’da Samet Aybaba’nın yardımcılığını yaparken önümüzdeki günlerde Fatih Terim’in kararına göre Galatasaray’da yardımcı antrenör konusundaki belirsizliğin netleşeceği ileri sürülüyor.