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Norveçli golcü Joshua King için Fenerbahçe iddiası! Bedavaya gelebilir... | Transfer Haberleri

#Transfer#Joshua King#Fenerbahçe
Norveçli golcü Joshua King için Fenerbahçe iddiası Bedavaya gelebilir... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe, forvet bölgesi için Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti.

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Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken, sarı-lacivertlilerin santrfor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç Milli Takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti.

Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler, ilk görüşmede olumlu sonuç aldı. Transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

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Joshua King, Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık.

Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Norveç Milli Takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu. 

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#Transfer#Joshua King#Fenerbahçe

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