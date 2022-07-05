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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım mı? Bonservisine 5 milyon euro...

#Fenerbahçe#Mert Müldür#Galatasaray
Fenerbahçeden Galatasaraya çalım mı Bonservisine 5 milyon euro...

Süper Lig'de sezonun başlamasına bir aylık bir zaman kala transfer hareketliliği arttı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki milli oyuncu için harekete geçti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği hücum bölgesine verdi. Emre Mor, Lincoln Henrique ve Bruma gibi gol yollarında etkili isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, bu isimlere ek olarak forvet transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu transfer döneminde ezeli rakipleriyle de transfer yarışına giren Fenerbahçe, en son Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin rövanşını ses getirecek şekilde almayı planlıyor. İşte transferin tüm detayları...

Fenerbahçe, Avusturya Bad Radkersburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan transfer çalışmaları derinden ilerliyor.

Son olarak milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler forvet için öncelik verirken, listede yer alan isimlerle görüşmeler de devam ediyor.

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ABDÜLKERİM'İ KAPTIRDILAR

Ezeli rakibi Galatasaray'la Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler bu yarışı kaybetmiş ve milli stoper Galatasaray'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe Galatasaray'dan, Abdülkerim Bardakcı'nın rövanşını çok ses getirecek şekilde almak için girişimlere başladı.

YENİ GÜNDEM MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertlilerin sol bek, orta saha ve santrfora yapacağı takviyeler merakla beklenirken, yönetimin sürpriz bir oyuncu için beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu isim İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen milli oyuncumuz Mert Müldür...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın da yakından takip ettiği Mert için hem kulübü hem oyuncu cephesiyle temasta olan ve 5 milyon Euro bonservis öneren yöneticiler, İtalyanlar'ın 8 milyon Euro talebi sonrası beklemeye geçme kararı aldı. 

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Galatasaray

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