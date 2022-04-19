Nihat Kahveci'yi şaşırtan Arda Güler kararı! Fenerbahçe...

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Nihat Kahveci, Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirirken sarı lacivertli ekibin genç yıldızına övgüler yağdırdı.



Göztepe maçında Arda Güler’in yedek soyundurulmasına anlam veremediğini söyleyen Nihat Kahveci ‘Arda’yı 20 dakika izlemek bana yetmiyor. Artık Arda olmuş, ilk 11’i hak ediyor. Arda’yı kimseye benzetmeye gerek yok. 10 sene sonra çıkacak gençleri Arda’ya benzetecekler. Arda Güler için 20 milyon Euro serbest kalma maddesi konulacağına Arda için ilk 11’de serbest oynama maddesi koysalardı’ dedi.

Kahveci’nin NutSpor’da yaptığı açıklamalar şöyle;



‘Arda Güler için 20 milyon Euro serbest kalma maddesinden bahsedileceğine Arda için serbest ilk 11’de oynama maddesi koysalardı. Şu an dışarı çıksak ‘Fener kadrosunun en yetenekli ismi kim?’ diye sorsak Arda ismi epeyce çıkar. Mesut Özil kadro dışı, İrfan Can cezalı. Ben Göztepe maçında Arda’yı ilk 11’de bekledim. Yedek soyunması bana büyük sürpriz oldu. Pelkas sakatlanıp çıktığında Arda’nın oyuna alınmasını bekledim. Arda aldığı dakikanın kıymetini bilen biri. Pas alıyor, pas veriyor, defans arkasına koşu yapıyor, arkadaşlarını yönlendiriyor. Asist yapıyor. Kazanılan penaltıda katkısı büyük. Arda 20 dakikada bunları yapıyor. Ancak Arda’yı 20 dakika izlemek bana yetmiyor. Artık Arda olmuş, ilk 11’i hak ediyor. Arda’yı kimseye benzetmeye gerek yok. 10 sene sonra çıkacak gençleri Arda’ya benzetecekler.’

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ADNAN ÖZTÜRK SPOR ARENA'YA KONUŞTU: GALATASARAY PARAMPARÇA

Galatasaray eski başkan yardımcısı ve camianın önemli isimlerinden Adnan Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'ya sarı-kırmızılıların gündemiyle alakalı dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bir süredir sessizliğini koruyan Öztürk, Galatasaray'da parçalanmanın yaşandığını, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün bölünmeyi durdurabilecek isimler olmadığını savundu. Deneyimli yönetici, "Büyük Galatasaray Projesi" için çalıştıklarını belirtirken isimleri Galatasaray ile anılan Nuri Şahin ve Okan Buruk içinse "kulübün evlatları, yakışırlar." ifadelerini kullandı.

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Hepsi ve daha fazlası videonun tamamında! Yorumlarınızı bekliyoruz, iyi seyirler.

00:00 Teaser

00:55 Açılış

03:00 Galatasaray'ın Sorunu Ne?

04:05 Galatasaray'ı Artık İntikam Yönetiyor

05:33 Galatasaray'daki Bölünme 2008'den

07:00 Adnan Öztürk Neden Geri Planda Kaldı?

08:10 Galatasaray'daki Seçim, TFF seçimine Göre Olmalı

13:20 Ünal Aysal ile Seçildiğimiz Zaman...

14:30 Burak Elmas Herhalde Bayramı Unuttu

16:15 Nefret Üzerinden Güç Devşirenlerle Zamanı Gelince İlgileneceğim

17:10 Türk Futbolunda Sistem Değişmeli

20:10 Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk Bölünmüşlüğü Sona Erdiremez

23:30 Futbolcular Satılırsa Yüzde 75'i Bankalar Birliğine Gidecek

25:28 Kafamda Büyük Galatasaray Projesi Var

26:15 Futbolda İyi ve Kötü Günler Olabilir

31:10 Nuri Şahin ve Okan Buruk Galatasaray'ın Evladı

33:32 Kapanış