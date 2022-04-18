Son Dakika: Arda Güler'den iyisi yok! Avrupa'da listeyi altüst etti... "Guardiola ve Klopp görse..."

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Türkiye Arda Güler’in sorumluluk alma isteğini ve usta işi penaltısını konuşuyor. Fenerbahçe’nin geleceği olarak görülen yıldız adayı genç oyuncu, bugüne kadar verilen kısa ve uzun tüm şansları çok iyi kullanarak sezonun en çok konuşulan ismi olmayı başardı. 10 maçta sadece 225 dakika süre almasına rağmen 3 gol 1 asistle oynayan 17 yaşındaki Güler, 5 maçta da gole katkı verdi.

İSTEDİ VE SONUNDA KAZANDI

HJK Helsinki maçında Jose Sosa’dan frikiği kullanmak için izin isteyen ancak ‘Daha frikik atacak çok maçların olacak’ yanıtını alan, Atakaş Hatay maçında taraftarın da istemesine rağmen Serdar Dursun’dan penaltı izni alamayan Arda Güler’e, bu kez Enner Valencia ‘Hayır’ diyemedi. Usta işi bir vuruşla Kenan Piric’ı ters köşeye yatıran Arda Güler bu özgüveniyle adından daha çok söz ettirmeye kararlı gözüküyor.

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10 NUMARA OYNAYINCA DAHA ETKİLİ

Süper Lig’de 10 maçta 225 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol 1 asistle oynarken 5 maçta da gole katkı verdi.

3 golünü de 10 numara pozisyonunda oynadığı maçlarda atan Arda Güler, maçın son 22 dakikasından sonra girdiği her maçta yüksek verimle oynaması dikkat çekti.

Avrupa Lig elemelerinde HJK Helsinki maçlarının ikisinde toplam 41 dakika, Konferans Ligi'nde ise Slavia Prag maçlarında forma giyerek 48 dakika oyunda kalmış ve her iki maçta da birer asist yapmıştı.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ise 6 maçın tamamında 90 dakika milli takım formasını terleten Arda Güler, burada da 4 gol 1 asist yaptı.

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VURUŞ TEKNİĞİ VE SEVİNCİ AYNI ALEX

Çocukluğunda odasını Alex posterleriyle donatan, Brezilyalı yıldıza büyük hayranlık besleyen Arda Güler’in Göztepe maçında belden yaptığı vuruş ve gol sevinçleri akıllara Alex de Souza’yı getirdi. Yıldız oyuncuya izleyerek büyüyen Arda Güler, onun ayak izlerini takip ederek büyümeyi hedeflediğini her fırsatta belirtiyor.

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KORAY DURKAL: GUARDIOLA VE KLOPP İZLESE ARDA GÜLER'E HAYRAN KALIRDI

Hürriyet Gazetesi spor yazarı Koray Durkal, Arda Güler'in son dönemdeki gelişimi, değişimi ve yükselen form grafiğine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Arda Güler’in Göztepe maçında kazandırdığı penaltı bile dünya çapında bir kaliteye sahip olduğunu gösteriyor. Penaltıdan önce ceza sahasına koşusunu yapıyor. Topu içeri çevirmeden önce 2 kez çevre kontrolü yapıyor ve sonrasında Rossi’ye göndererek penaltı kazandırıyor. Eminim Guardiola, Klopp, Tuchel izlemiş olsalar Arda’ya hayran kalırdı.

Arda Güler hakkında aslında söylenecek çok şey var. Ancak sadece Göztepe maçında kazandırdığı penaltı üzerinden onun ne büyük kaliteye sahip olduğunu anlatmaya çalışacağım.

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Arda, öncelikle mükemmel bir oyun zekasına sahip. Modern futbolda aranan algılama, çevre tarama ve hızlı karar verme yeteneklerinin tümünü barındırdığı gibi uygulama konusunda da dünya standartlarında. Hazırladığı penaltı pozisyonu bile bunun kanıtı. Peki bu penaltı pozisyonu öncesi Arda neler yaptı?

iKi KEZ ÇEVRE KONTROLÜ YAPTI

Valencia ve Ferdi’nin topu taşıdığı pozisyonda Arda, ceza sahasına koşusunu yapıyor. Bu koşuyla bölgeyi savunan stoperi de alanından ayrılmaya zorluyor. Topu içeri çevirmeden önce de Arda iki kez çevre kontrolü yapıyor. Sonrasında da topu altıpasın içinde bulunan Rossi’ye göndererek penaltı kazandırıyor. Ve kullanmayı sonuna kadar hak ettiği bu penaltıyı da gole çeviriyor.

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BARÇALI GAVi VE PEDRi GiBi

Eminim önceki akşam Xavi’den Guardiola’ya Klopp’tan Tuchel’e kadar onu izlemiş olsalar yaptıklarına hayran kalırlardı. Barcelona’da Gavi ve Pedri’yi izlerken duyduğumuz heyecanı bizlere yaşattıran çok özel bir oyuncu Arda. Umarım bu olağanüstü yeteneğiyle gelişimini sürdürür.

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