Nihat Kahveci'den Erol Bulut ayrılığı sonrası flaş iddia! Fatih Terim ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması ve yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi hakkında Nihat Kahveci'den çarpıcı bir yorum geldi.

Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamasının hemen ardından paylaşım yapan Nihat Kahveci, "Erol Bulut şampiyon da olsa gönderilir dedik. Gidişatı okumak zor değildi" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM ETKİSİ YARATIR

Bir paylaşımda daha bulunan Kahveci, "Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır" şeklinde yorum yaptı.

YARIN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Fenerbahçede sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak..