Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı için flaş yorum! 'Başarısız görmedim'

Spor Arena Özel | Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden teknik direktör Ümit Özat, sarı-lacivertli yönetimin Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı alması hakkında Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

Erol Bulut'un başarısız olmadığını savunan Ümit Özat, "Ben Erol Bulut'u hiçbir zaman başarısız görmedim. Geçen sezon bu takım 7. olmuştu. Erol hoca ile sezonunda şampiyon mu yapacaktı?" dedi.

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesini de değerlendiren Özat, "Fenerbahçe’nin halen şampiyonluk şansı hala da devam ediyor. Emre Belözoğlu bütün riskleri alarak bu görevi kabul etmiştir. Bu kararın doğru veya yanlış olduğunu zaman gösterecek" şeklinde konuştu.

EROL BULUT'UN 238 GÜNLÜK SERÜVENİ

Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçenin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulutla sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor’da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyasporda 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspora geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyasporla 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.