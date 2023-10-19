Nicolo Zaniolo'nun bahis davasında yeni gelişme! İfadelerde ismi yok, Aston Villa'nın kararı...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı ve hakkında yasadışı bahis soruşturması açılan Nicolo Zaniolo'da yeni bir gelişme yaşandı.

FAGIOLI İTİRAF ETTİ, 7 AY CEZA BEKLENİYOR

Soruşturmada yer alan Juventuslu Naciolo Faioli, futbol maçlarına bahis oynadığını tam olarak kabul ederek savcılıkla işbirliği yapmıştı. Bu işbirliği sayesinde minimum 3 yıl olan futboldan men cezasının 7 aya indirildiği belirtilmişti.

İŞTE FAGIOLI'NİN İTİRAFLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

Bir futbolcu olarak çok fazla boş zamanım vardı ve bu boşluk, yaşadığım can sıkıntısını yenmek için kumarın heyecanıyla tanışmamla son buldu. Zaman geçtikçe giderek bir takıntı haline geldi.

Yasa dışı bahis oynamaya Tirrenia'da U-21 milli takım kampında başladım. Cremonese'de oynarken annem tedavi için Sert'e gitmemi tavsiye etti ve birkaç kez gittim. Daha sonra tedavi almadan da bununla başa çıkabileceğim ilüzyonuna kapıldım. Sonraları kendimi istemsizce futbol dahil olmak üzere izlediğim her spor müsabakasında yasa dışı bahis oynar halde buldum. Hatta Serie B ve Lega Pro bile...

Haberin Devamı

Faul sayıları ve sarı kartlar üzerinden oynanan bahisler vardı, bunlar için bana teklifler geldi ancak hiçbirini etik değerlerime uygun olmadığı için kabul etmedim. Bizzat Tonali'nin önerdiği ve bana hesap açtığı iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden oynadım.

Gatti'den 40 bin dolar borç istedim fakat ona saat alacağım için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü annem tüm banka hesaplarımı bloke ettirmişti. Daha sonra 2022 yılında Dragusin bana 40 bin dolar borç verdi ve Milano'da birkaç adet pahalı Rolex marka saat satın aldım. Kimi zaman saatleri bizzat kendim teslim aldım kimi zamansa bahis oynadığım platformların sahipleri mağazaya giderek saatleri kendileri aldılar.

En kötü dönem, Mart ve Nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin Euro idi, ardından 2.7 milyon euro'ya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Beni bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler.

Haberin Devamı

İlk bahislerimi tenis maçlarına, ardından da futbola oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım.

TONALI DE KABUL ETTİ

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali de Milan maçlarına bahis oynadığını itiraf etti. İş birliği yapan Tonali'nin de alacağı muhtemel cezada en maksimum düzeyde indirimi elde edebileceği kaydedilmişti.

ZANIOLO'NUN İSMİ GEÇMEDİ

Son olarak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Tonali ve Fagioli savcılık ifadelerinde Zaniolo'dan hiç bahsetmediği için İtalyan oyuncunun durumu diğerlerinden farklı olacak.

Haberin Devamı

DELİL YOK

İtalyan yıldızın şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlanmadı ve bu sebeple oyuncunun bu olaylarda ciddi bir cezayla karşı karşıya kalması beklenmiyor.

ASTON VILLA'DAN KARAR

İngiltere basınında yer alan habere göre ise Zaniolo, pazar günü oynanacak West Ham maçında kadroda yer alacak.

Unai Emery'nin antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Zaniolo'ya kadroda yer vereceği duyuruldu.

Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekibiyle 9 maça çıktı.