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İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden olan Juventus forması giyen Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 22 yaşındaki futbolcu, 7 ay futboldan men edildi. 12 bin 500 euro para cezasına da çarptırılan Fagioli, 6 aylık tedavi programına katılacak.

Savcılığın soruşturmasında yer alan diğer isimler Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali hakkında vereceği karar henüz resmiyete kavuşmadı. Ancak Tonali, Fagioli ile aynı yolu izleyerek savcılık ile tam işbirliğini tercih etti ve Milan maçlarına bahis oynadığını itiraf etti. Torino Savcılığı sonrası Roma’da spor savcılığına ifade verecek olan Sandro Tonali de alacağı muhtemel cezada en maksimum düzeyde indirimi alacak.

ZANIOLO BERAAT TALEP EDECEK

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Nicolo Zaniolo cephesinde ise İtalyan futbolcunun el konulan elektronik aletlerinde futbol maçlarına bahis oynadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bonservisi Galatasaray'da bulunan yıldız oyuncu da bu hafta içi savcılığa bir kez daha ifadesini verecek. O zamana kadar bahis ile ilgili bir delil elde edilemezse de beraat etmesi talep edilecek.

SAVCILIK'TAKİ İFADESİNDE HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli savcılıkta verdiği ifadeyi yayınladı. Yasa dışı bahise nasıl başladığından, aldığı tehditlere; saplandığı yüksek borç batağından, yasal takibe takılmamak için pahalı saatler üzerinden oynadığı kuponları tek tek anlattı.

İŞTE NICOLO FAGIOLI'NİN AĞZINDAN TÜM DETAYLAR

Bir futbolcu olarak çok fazla boş zamanım vardı ve bu boşluk, yaşadığım can sıkıntısını yenmek için kumarın heyecanıyla tanışmamla son buldu. Zaman geçtikçe giderek bir takıntı haline geldi.

Yasa dışı bahis oynamaya Tirrenia'da U-21 milli takım kampında başladım. Cremonese'de oynarken annem tedavi için Sert'e gitmemi tavsiye etti ve birkaç kez gittim. Daha sonra tedavi almadan da bununla başa çıkabileceğim ilüzyonuna kapıldım. Sonraları kendimi istemsizce futbol dahil olmak üzere izlediğim her spor müsabakasında yasa dışı bahis oynar halde buldum. Hatta Serie B ve Lega Pro bile...

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Faul sayıları ve sarı kartlar üzerinden oynanan bahisler vardı, bunlar için bana teklifler geldi ancak hiçbirini etik değerlerime uygun olmadığı için kabul etmedim. Bizzat Tonali'nin önerdiği ve bana hesap açtığı iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden oynadım.

40 BİN DOLAR İLE BAŞLAYAN BORÇLARI 2.7 MİLYON EURO'U BULDU

Gatti'den 40 bin dolar borç istedim fakat ona saat alacağım için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü annem tüm banka hesaplarımı bloke ettirmişti. Daha sonra 2022 yılında Dragusin bana 40 bin dolar borç verdi ve Milano'da birkaç adet pahalı Rolex marka saat satın aldım. Kimi zaman saatleri bizzat kendim teslim aldım kimi zamansa bahis oynadığım platformların sahipleri mağazaya giderek saatleri kendileri aldılar.

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En kötü dönem, Mart ve Nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin Euro idi, ardından 2.7 milyon euro'ya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Beni bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler.

İlk bahislerimi tenis maçlarına, ardından da futbola oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım.

ZANIOLO'NUN DA İFADESİ SIZMIŞTI

Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun, futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ileri sürüldü.

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La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde; Nicolo Zaniolo'nun Torino Savcılığı'na verdiği ifade yayınlandı. Nicolo Zaniolo'nun İtalya Kupası'nda Roma'nın oynadığı bir maça bahis yapmadığını, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde yasa dışı bahis oynamadığını dile getirdiği kaydedildi. İtalyan yıldızın online sitelerden poker oynadığını beyan ettiği vurgulandı.