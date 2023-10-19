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Galatasaray'da derbi hazırlıkları! Hakim Ziyech takımla çalıştı...

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Okan Buruk
Galatasarayda derbi hazırlıkları Hakim Ziyech takımla çalıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 15:02

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Rams Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hakim Ziyech takımla çalıştı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Faslı yıldız Hakim Ziyech takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum günü kutlandı.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tesisleri ziyaret ederek tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Okan Buruk

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