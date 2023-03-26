Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına konuştu! Galatasaray'a gelişi, Fenerbahçe'nin teklifi, Roma'dan ayrılışı, Juventus ve Milan iddiaları...

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo, imza sonrası İtalyan basınına ilk röportajını verdi.

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Roma'dan kötü şekilde ayrılmasına, Fenerbahçe'nin ilgisine, Bournemouth'a gitmemesine, Galatasaray'daki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin daha yüksek teklifine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğin doğru mu?

Doğru. Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve onlara söz vermiştim.

30-35 milyon euro serbest kalma madden var ve Juventus ile Milan'ın seni istediği sır değil. Yakında İtalya'ya döneceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?

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Geleceği kimse bilemez. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum.

Türkiye'ye gitmekte tereddüt yaşadın mı? Ligde ve takımda ortam nasıl?

Hayır. Futbol oynamaya geri dönmem gerekiyordu. Roma'Da birlikte oynadığım Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortakım güzel olduğunu, ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da gitmemi tavsiye etti ve haklıydı.

"OKAN BURUK BÜYÜK ŞANS, GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP"

Türkiye'de futbolun fil mezarlığı olduğu doğru değil. Okan Buruk önderliğinde harika bir takımız. Okan Buruk benim için büyük bir şans çünkü İtalyanca da konuşabiliyor. Eğer Galatasaray bir Serie A takımı olsaydı, üst sıralar için mücadele ederdi. Çok kaliteli hücum oyuncularımız var. Mertens, Torreira, Icardi... Size sadece şunu söyleyeyim, Icardi her zaman görebileceğiniz en iyi santrforlardan biridir.

Türkiye'de atmosfer çok tutkulu. Taraftarlar fotoğraf çekilmek isteseler bile çok nazik ve saygılılar. Stadyum inanılmaz. Daha sıcak bir yerde oynamadım, en az Roma Olimpiyat Stadı kadar iyi. İlk golümü attığımda, uçuyormuşum gibi hissettim.

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Neden şu anda Milli Takım'da değilsin?

Çünkü 3 ay futbol oynamadım ve çalışmam gerekiyor. Mancini'nin yardımcısı ile konuştum. Sakin olmamı, beni takip ettiklerini ve iyi olduğum zaman işlerin kendiliğinden düzeleceğini söyledi. Uluslar Ligi finallerinde oynamak istiyorum. Milli Takımı çok seviyorum. Ülkemi temsil etmekten daha güzel bir şey yok.

"ROMA'DA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Roma'dan ayrılış sürecinde neler yaşandı? Taraftarlar seni niye 'hain' diye adlandırdı?

Roma'da turulmayan sözlerle ilgili saatlerce konuşabilirim. Bana bir yıldız olduğumu söylediler ama sadece sermaye olarak görüldüm. İki yıl boyunca yeni sözleşmenin hazır olduğu söylendi. Geçen yıl ocak ayında kazandığımdan biraz daha fazlasına sözleşmemi yenileyebilirdim çünkü Roma'da iyiydim ve finansal fair play sorunları olduğunu biliyordum. Ama bu kadar konuşmadan sonra bıktım. Eğer vedamı düşünmek zorundaysam, başkalarının da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum.

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"TARAFTARLAR EVİME KADAR GELDİ"

Aslında transfer döneminde sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu. Ama İngiliz ekibini kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar bunu benden çıkardı. Bazı taraftarlar beni arabayla takip etti, bazıları evime geldi. Ailem ve ben korktuk ve yalnız hissettik. Konuşamadığınız öfkeli insanlardı. O günlerde kötü mesajlar da geldiğimi için cep telefonumu da kapatmıştım.

Bu çok üzgün olduğum bir şey. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez Milli Takım'a seçildim ve oğlum orada doğdu. Bu şekilde tanımlanmak benim için kötü bir darbe.

"KARDEŞ DEDİKLERİM VEDAYA BİLE GELMEDİ"

Neredeyse tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim tabii ki ama kardeş gibi olduğumuzu söyleyenler benimle vedalaşmadılar bile...

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"KEŞKE MOURINHO İLE 4-5 YIL SONRA ÇALIŞSAYDIM"

Mourinho ile ilişkin nasıldı?

Mourinho harika bir teknik direktör ve müthiş bir insan. Beni her zaman oynamaya zorladı. Elbette yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ama ben değildim. 4-5 yıl sonra onunla çalışmayı çok isterdim ama yine de bana çok şey kattı.