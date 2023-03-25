Galatasaray'da Erden Timur, Nicolo Zaniolo'nun transfer hikayesini anlattı! Hakim Ziyech sözleri ve harcanan toplan rakam...

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Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, futbol takımının maliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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"2013/14 sezonu verya Drogba - Sneijder sezonuyla aynı parayı harcadık"



Geçmiş dönemki transfer dönemlerinde harcanan ücretlerin kendi dönemleriyle karşılaştıran Timur, "Birçok dönemi kıyaslayabiliriz. Bizle aynı bütçenin harcandığı 108 milyon Euro, 2013-2014 sezonunda Chedjou, Gökhan Zan, Engin Baytar, Felipe Melo, Eray İşcan, Bruma, İzzet Hajrovic, Alex Telles, Umut Gündoğan, Salih Dursun, Oğuzhan Kayar, Ontivero, Koray Günter ve Veysel Sarı transferiyle ile aynı parayı harcadık. Bir önceki sene de Drogba ve Sneijder'li dönem var. Bununla da aynı parayı harcadık." diye konuştu.

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Zaniolo transferi nasıl gerçekleşti? Hakim Ziyech detayı...

Geçen sezonki transfer harcamasıyla aynı seviyede harcama yapıldığını belirten Timur, Zaniolo'nun transferinin hikayesini de anlattı: "İyi transfer dönemi olduğu için söylüyorum. Geçen sene 90 milyon Euro, yaz transfer döneminde aynı yükümlülük seviyesindeydik. Tek farkı Zaniolo. Biz almadan 6 gün önce 30 milyon Euro’ya Bournemouth’a satılmıştı. Biz son gece transfer ettik. 5 yıl vade ile ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere yarı fiyatına 15 milyon Euro’ya aldık. Transferin son günlerinde şöyle bakıyorduk ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği. İki tane öyle oyuncu bulduk. Bir tanesi tekrar kulübünde kaldı. Onu kulübü yetiştirememişti sadece 3 dakika farkla. Bu da Hakim Ziyech’ti. Chelsea’den PSG’ye gidiyordu, 3 dakika ile yetiştiremedi sonra kaldı. Biri de Zaniolo’ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, takımı ile kavgalı ayrılıp, seyircisi evi bastığı için Roma’yı terk ettiği için 30 milyonluk oyuncuyu 15 milyon Euro’ya aldık. Cebimizden de bir kuruş para çıkmadı. 6 ay oynayamayacaktı Roma’da sözleşmesi de 1 sene kalmış oluyordu. O 20 milyonu düştüğümüzde biz geçen seneki transfer dönemiyle aynıyız. Bundan önceki transfer dönemlerinden kimisinden 45 milyon Euro daha az yükümlülükle bitirmişiz. Hiçbir zaman, en iyi transfer dönemindeki Ünal başkanının zamanını o yüzden saydım, öyle bakarsak oradan bile 20 milyon Euro az harcamışız" diye konuştu.

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"Hedefimiz 2033 yılında dünyanın en büyük 10 kulübü arasına girmek"



Kısa ve uzun vadeli hedefler ve projeler hakkında de bilgiler veren Erden Timur; "2033 hedefimiz dünyanın en büyük 10 kulübü arasında olmak" dedi.