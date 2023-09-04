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Nicolas Pepe için 'Türkiye'ye geliyor' iddiası! Fenerbahçe ya da Beşiktaş...

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#Transfer#Pepe#Fenerbahçe
Nicolas Pepe için Türkiyeye geliyor iddiası Fenerbahçe ya da Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 15:01

Arsenal'in kanat oyuncusu Nicolas Pepe'nin kariyerini İstanbul'da sürdüreceği iddia edildi.

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Türk kulüpleriyle bir süredir ismi anılan Nicolas Pepe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Arsenal'in kanat oyuncusu, Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

FENERBAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ

Haberde; Pepe'nin Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği belirtildi.

Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Pepe#Fenerbahçe

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