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Beşiktaş'ta son dakika David Luiz gelişmesi! Şenol Güneş'ten transfere onay...

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#TRANSFER HABERLERİ#Beşiktaş#ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaşta son dakika David Luiz gelişmesi Şenol Güneşten transfere onay...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 11:19

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Beşiktaş da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği savunma hattına veren Kara Kartal'da Nino, Eric Bailly ve David Luiz isimleri listenin başını çekiyor.

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Beşiktaş'ta savunma transferi için Nino, Eric Bailly ve David Luiz isimleri ön plana çıkıyor. Ancak Nino'nun 7 milyon Euro'luk çıkış maddesi transferi zora sokarken, Bailly'nin de Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Güneş, David Luiz'in maliyetinin uygun olması halinde ise oyuncuyla 1 sezonluk anlaşma yapılmasına onay vereceğini yönetime iletti.

Nino'nun çıkış maddesi zorluyor
Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen Nino, ön plana olsa da 7 milyon Euro'luk çıkış maddesi transferi zora sokuyor.

Söz konusu fiyatın tek seferde ödenmesi zorunluluğu, 26 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymesinin önündeki en büyük engel.

Bailly için Afrika Uluslar Kupası engeli
Manchester United'da top koşturan Fildişi Sahili futbolcu Eric Bailly'nin de 13 Ocak 2024’te başlayacak ve 11 Şubat 2024’te sona erecek Afrika Uluslar Kupası'na davet edilme ihtimali, Şenol Güneş'in bu transfere soru işaretiyle bakmasına sebep oluyor.

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Ganalı Amartey ve Gambiyalı Colley'in ardından Bailly'nin de transfer edilmesi ve bu oyuncuların Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi, Güneş'i savunma kurgusu konusunda oldukça zora sokacak.

Güneş, Luiz'e sıcak bakıyor
Tüm şartlar göze alındığında tecrübeli teknik adamın transferine sıcak baktığı oyuncu David Luiz. Şenol Güneş, dün akşam Sivasspor mücadelesinden sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle yaptığı toplantıda,

Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli stoperden bu sezon faydalanabileceğini ancak 1 sezonluk anlaşma yapılması gerektiğini ve maliyetin uygun rakamlara çekilmesi halinde transfere onay verebileceğini iletti.

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#TRANSFER HABERLERİ#Beşiktaş#ŞENOL GÜNEŞ

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